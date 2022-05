Carmen Villalobos rompe el silencio sobre la etapa que atraviesa con Sebastián Caicedo En medio de la promoción de su nueva telenovela, Carmen Villalobos aclaró qué es lo que sucede con su esposo Sebastián Caicedo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Qué es lo que sucede entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo? ¿Se están divorciando? ¿Por qué no se le ven juntos en las redes sociales recientemente? En medio de la promoción de la telenovela Hasta que la plata nos separe (Telemundo), la actriz aclaró en exclusiva a People en español todo lo que sucede con su pareja. "Hasta donde yo sé", dijo con una carcajada la colombiana. "Sigo casada". Casada y con una agenda repleta. "Las grabaciones de la telenovela han sido muy fuertes", confirmó la publicista de Villalobos. "Carmencita no ha parado de trabajar". Situación que ha llevado a que los tórtolos no estén juntos 24/7, pero eso no significa que vayan a seguir caminos separados. De hecho, hace algunas semanas el también actor colombiano se deshizo en halagos hacia su pareja a través de sus redes sociales, en las que confesó que había logrado un cambio en su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sebastian Caicedo y Carmen Villalobos Credit: Jason Koerner/Getty Images "A veces tomamos caminos que no son buenos y nos alejan de esa espiritualidad. No tengo nada en contra de las personas que les guste la fiesta, el alcohol, pero ese tipo de cosas nos alejan de la parte espiritual", expresó el artista, quien hizo realidad su sueño de comprar una finca en su país natal. "Yo tuve este despertar de conciencia a mis 40 años, no estaba feliz con la vida que llevaba, por más que llevara ante los ojos de los demás una vida perfecta, famoso, algunos se creen que con mucho dinero, no es tanto, casado con una mujer maravillosa, una actriz famosísima... así que, ¿cómo la gente se va a imaginar que este muchacho va a querer un alto en su vida y reencontrarse con su felicidad y el amor propio? En ese proceso es en el que estoy ahorita", prosiguió. "¿De qué nos sirve el dinero, la fama, el reconocimiento cuando por dentro estamos vacíos, cuando por dentro estamos solos?... Es un camino que he elegido siempre de la mano de Dios que es mi fe", agregó. Villalobos y Caicedo contrajeron matrimonio en octubre del 2019 en Cartagena de Indias, Colombia, donde estuvieron acompañados de familiares, amigos y muchas estrellas con las que los actores han compartido en shows y telenovelas como El final del paraíso (Telemundo).

