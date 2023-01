¡Carmen Villalobos confirma su amor por Frederik Oldenburg con esta declaración pública! La actriz tampoco esconde la pasión que le despierta el apuesto venezolano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor siempre es una buena noticia. Después de que se diera a conocer la especial unión entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg, han sido ellos mismos quienes han dado un paso adelante para confirmar que están felices y muy enamorados. Primero era el conductor de Exatlón Estados Unidos quien contestaba a la pregunta del millón, afirmando la buena noticia con un 'Sí' y su gran sonrisa en Hoy día. "Sí, estamos juntos", le dijo el venezolano a Adamari López, quien lo celebró con un grito de alegría por el cariño que le tiene a ambos. Ahora ha sido Carmen quien ha hecho lo propio al comentar uno de los videos publicados por su pareja en las redes. En él, el presentador mostraba su look para el día, y la protagonista de Hasta que la plata nos separe, no pudo resistirse. Carmen y Frederik Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg | Credit: Carmen Villalobos: (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) Frederik Oldenburg: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Ante el derroche de galantería y elegancia de su amor, ella confesó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Pero qué es ese bomboncito!", escribió junto a un sinfín de emoticonos babeando. Una frase a la que muchos seguidores reaccionaron dándoles la enhorabuena por esta nueva y emocionante etapa personal que empiezan. Los tortolitos fueron captados de lo más acaramelados en una discoteca hace unos días. Lejos de esconderse, ambos han decidido gritar su amor y, sobre todo, compartirlo, como todo lo bueno. ¡Muchas felicidades!

