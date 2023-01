¡Qué romántico! Carmen Villalobos y Frederik se dejan ver por primera vez juntos en redes La actriz colombiana compartió este domingo unas románticas imágenes a través de sus historias de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos llevaba unos días alejada de las redes sociales. "Tuve una semana supermovida con muchísimas cosas a nivel personal, familiar, ahí un problemilla que no me sentí bien, entonces venir aquí a hablarles de problemas y de cosas no, a mí me gusta aparecer por aquí para contagiarlos de buena vibra, de buena energía", reconoció este domingo la protagonista de la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso a través de sus historias de Instagram. "Y bueno también es chévere como desconectarse un poquito", agregó. Ya nuevamente activa en las redes, la carismática actriz colombiana compartió con sus más de 20 millones de seguidores que iba rumbo "a pasar unos días chéveres". Carmen Villalobos Credit: Instagram Carmen Villalobos "Unos de trabajito, otros de descanso", detalló la también conductora e influencer. Horas más tarde, Villalobos publicó un video en el que presume desde un vehículo de la compañía de su novio, el conductor de Exatlón Estados Unidos (Telemundo) Frederik Oldenburg, quien al parecer fue a recibirla a su llegada a Miami con un hermoso ramo de rosas blancas. Frederik Credit: Instagram Carmen Villalobos Aunque no llega a verse su rostro, se trata de la primera vez que la actriz y el periodista deportivo se dejan ver juntos a través de las redes sociales como pareja. Carmen Villalobos Credit: Instagram Carmen Villalobos "A finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó sobre el final de la temporada [de Exatlón] y ha sido maravilloso. ¿Sabes cuando algo no te lo esperas? No sé, yo creo que todos hemos estado enamorados en algún momento y creo que a mí me llegó el momento después de muchísimos años, la verdad me ha cambiado muchísimo", contaba semanas atrás Frederik sobre el inicio de su historia de amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ha sido un clic tremendo y para mí el mes de diciembre va a ser el mes recordado porque aparte para mí fue el fin de año que lo pasé con ella y fue maravilloso", agregaba. ¡Qué viva el amor!

