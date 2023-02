Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg causan furor tras romántica muestra de amor Parece que el noviazgo de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg va viento en popa; los famosos no dudaron en demostrarse su amor de una manera muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2 de febrero de 2023, Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg dieron a conocer su relación sentimental, que la actriz calificó como "totalmente increíble y maravilloso". Ahora, la presentadora de Top Chef VIP le dedicó un emotivo mensaje a su novio que ha ocasionado furor en las redes sociales. "Que solo con un beso, se puede enamorar. Que hermosa ha sido la vida, al hacerme coincidir contigo", escribió Villalobos en su cuenta de Instagram. "¡Te amooooooo amor Frederik Oldenburg! Que pasen estos días rápidos para volverte a ver". Acompañó el escrito con varias imágenes donde se ve a los tortolitos en medio de un enorme corazón de flores y luces, y como marco se lee la frase "Historia de amor". El exfutbolista respondió al gesto de la famosa con otro romántico mensaje en la misma publicación. "¡¡¡Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, cupido los flechará!!! ¡¡¡Qué belleza amor!!! ¡¡¡Gracias por esos momentos mágicos, únicos!!! ¡¡¡Te amo Carmen Villalobos!!!", mencionó. Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg Credit: Carmen Villalobos Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El conductor de televisión también dio las gracias a quienes han apoyado a esta pareja en su romance. "Aprovecho para agradecer a cada una de las personas que deja sus buenos deseos, por su buena vibra, ¡¡¡gracias!!!", concluyó. Los internautas no dudaron en pronunciarse ante este acto de cariño entre los dos famosos. "Ustedes tenían que coincidir. A veces no es quien uno cree, es lo que Dios envía"; "Frederik Oldenburg,ae ven bellos los dos. Carmen Villalobos, un ser de luz brillante. Te llevas un diamante, vale oro"; "Frederik Oldenburg divinos; amamos a Carmen", y "Opino que es mejor tener una relación en privado sin escribir tantas cositas como "te amo" o "eres lo mejor que me pudo pasar", porque con cada rotación de la tierra todo cambia de posición", fueron algunos comentarios. Desde que hicieron público su idilio, Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg han mostrado el amor que se tienen ¿llegará la actriz al altar por segunda vez? Solo el tiempo lo dirá.

