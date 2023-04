Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg derrochan química en su primera entrevista juntos como pareja Por primera vez, la actriz colombiana y el periodista deportivo hablaron frente a las cámaras de televisión sobre su noviazgo. Lourdes Stephen de Al rojo vivo tuvo la exclusiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos Carmen Villalobos y Frederik hablan de su relación para Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Al rojo vivo El estreno de la segunda temporada de Top Chef VIP está a la vuelta de la esquina y su presentadora, Carmen Villalobos, se encuentra ya promocionando el regreso de la competencia culinaria que conduce en los diferentes programas de la cadena, entre ellos Al rojo vivo. La conductora de la revista noticiosa de Telemundo, Lourdes Stephen, viajó esta semana a Colombia, donde se graba el programa, y pudo conversar con la actriz colombiana sobre el inminente inicio de esta nueva edición de Top Chef VIP. "Los hornos, los fogones están prendidos, las celebridades están listas, los jueces están listos, yo estoy lista, de verdad que estamos ya muy ansiosos porque la otra semana estrenamos", expresó la protagonista de exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso. Aunque Villalobos comenzó siendo la única entrevistada, a la conversación no tardó en unirse su novio, el periodista deportivo Frederik Oldenburg, quien también se encuentra en Colombia. "Llegó Frederik, el periodista me imagino", bromeó la actriz al verlo llegar. Por primera vez, Carmen y Frederik compartieron juntos frente a las cámaras de televisión los detalles de su historia de amor y sus planes como pareja. Carmen Villalobos Carmen Villalobos y Frederik se besan ante las cámaras de Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Al rojo vivo "¿Cuándo fue que dijeron aquí hay algo más?", comenzó preguntándoles Stephen. "Octubre, noviembre del año pasado comenzamos a hablar", dijo Frederik. "Pero fue muy loco", reconoció Carmen, "porque era como qué hacemos y yo justo acababa de terminar Top Chef VIP y me fui [a verlo] porque cuando estás empezando prefieres como que nadie se entere, somos figuras públicas, entonces es como que 'vamos a ver si funciona', entonces digamos que esa primera vez que yo llegué el estaba grabando [Exatlón]". "¿Creen en esta relación a larga distancia? Porque es muy difícil…", les preguntó la conductora de Al rojo vivo. "Yo creo que cuando tú estás completamente segura de la persona que tienes al lado no importa la distancia. Yo creo que estamos metiendo toda nuestra fuerza, nuestro empeño, nuestra dedicación para que funcione", dijo Carmen. "Yo creo que hay algo básico y que la gente lo entienda también en casa que nos pasa a nosotros dos, Carmen tiene su carrera, yo tengo mi carrera, ella tiene sus responsabilidades, yo tengo mis responsabilidades, simplemente somos un complemento, yo voy al lado de ella, ella va al lado mío… Estamos juntos en esto", comentó Frederik. Carmen Villalobos Carmen Villalobos y Frederik hablan de su relación para Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Al rojo vivo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la relación marcha a las mil maravillas, por el momento ambos prefieren vivir su noviazgo sin compromisos formales. "¿Han pensado en formalizar aún más la relación?", les preguntó Stephen. "Para nada", respondió la actriz sin pensárselo mucho. "Justamente en estos días teníamos una conversación y que qué rico ser como los novios eternos porque sabes que siempre tienes que estar pendiente y a la expectativa y cuidando todos los días a tu pareja". "Te voy a ser sincero, yo había perdido la esperanza en el amor hace tiempo", confesó Frederik.

