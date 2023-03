¡Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg incendian redes con beso de tornillo y romántica confesión! La feliz pareja provocó cortocircuitos con sus apasionados besos y, sobre todo, su declaración de amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Están felices, enamorados y lo gritan encantados a los cuatro vientos. Carmen Villalobos y su novio, Frederik Oldenburg volvieron a protagonizar un momento de película en sus redes sociales que compartieron con todo el cariño con sus seguidores. El presentador venezolano viajó hasta Colombia, donde su pareja graba Top Chef Vip, para pasar apenas un día y medio con ella y seguir mimando su bonita historia de amor. La actriz mostró enamorada cómo fue el encuentro con Frederik, quien la esperaba en la puerta con flores y un apasionado beso que hizo saltar todas las chispas en las redes. Carmen Villalobos Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos | Credit: Instagram Carmen Villalobos La feliz pareja no dudó en mostrar ese beso de tornillo que denota las ganas que tenían de volver a verse y estar juntos. Un momento cargado de ilusión, pasión y romanticismo al que hay que sumarle una preciosa declaración del colaborador de Hoy día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para que ustedes sepan, yo me escapo muchas veces y siempre cumplo con mi trabajo, yo me escapo y la gente no sabe que yo me escapo", dijo Frederik a sus seguidores en una divertida historia. Un amoroso gesto que Carmen agradeció con todo el corazón. Carmen y Frederik Carmen y Frederik | Credit: IG/Carmen Villalobos Carmen y Frederik, juntos en Colombia Carmen y Frederik, juntos en Colombia "Es cierto, este hombre termina el show, viaja los viernes, llega tardísimo el viernes, está conmigo todo el sábado y se regresa el domingo, mi amor, tremenda maratón. Lo que hace el amor", contestó la actriz con vocecita dulce para acabar de nuevo abrazados. Se siente a la legua el amor entre los tortolitos para quienes la distancia no supone ningún obstáculo para vivir su historia con toda la dicha.

