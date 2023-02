Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg defienden su amor en medio de los ataques La actriz gritó su amor a los cuatro vientos y le valió un sinfín de críticas. Así responden. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana, Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg hacían su primera aparición pública felices y enamorados en unas románticas imágenes. Con motivo del cumpleaños del conductor venezolano, la actriz le felicitaba públicamente regalándole un montón de palabras bonitas. "Hoy mi mayor deseo es que sigas pasando un súper cumpleaños, que sigas siendo ese ser auténtico y que siempre me contagies con tu dulzura y risa", expresó. Un escrito que terminó con un "Te amo" y que fue respondido inmediatamente por su pareja. "Llegaste a mi vida con toda la fuerza posible, con toda tu alegría, con todo el amor que me das cada día, las palabras se quedan cortas para expresar lo feliz que me siento y es gracias a ti, te amo", contestó el conductor de Exatlón Estados Unidos. Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg | Credit: IG/Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg Una historia de amor que, aunque aplaudida por muchos, también ha sido duramente criticada por otros, que cuestionan la rapidez de la artista en volverse a enamorar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Esa no se casó hace poco con el amor de la vida?", "Lo que rápido empieza, rápido se acaba", "Lo acabas de conocer ¿y ya lo amas?", "Qué rápido olvidaste 13 años", leen algunos de los fuertes mensajes contra la protagonista de Hasta que la plata nos separe. A pesar de los ataques, Carmen y Frederik han seguido compartiendo momentos gloriosos en pareja durante su estancia en Cartagena, donde están viviendo unos días de ensueño. Las fotos son la viva imagen del amor y su mejor respuesta a todos los que han criticado duramente sus sentimientos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg defienden su amor en medio de los ataques

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.