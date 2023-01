Carmen Villalobos y Frederik se dejan comentarios en sus publicaciones de Instagram El conductor de Exatlón comentó el post que subió este lunes la actriz colombiana a Instagram. Horas más tarde, fue Villalobos la que reaccionó a una de sus publicaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Frederik Oldenburg Frederik Oldenburg; Carmen Villalobos | Credit: Instagram; Robert Villalobos @robertvfotografo Aunque hace ya dos semanas que inició 2023, el año no arrancó oficialmente para Carmen Villalobos hasta este lunes 16 de enero. "Hoy oficialmente arranca mi 2023. Después de unos días espectaculares estoy lista para cumplir con todos los objetivos que me tracé para este año", compartió la actriz y conductora colombiana desde su perfil de Instagram, donde supera los 21 millones de seguidores. La inolvidable protagonista de la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso aseveró estar iniciando su año "más feliz, radiante, afortunada, enamorada y fuerte". Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Robert Villalobos @robertvfotografo La actriz acompañó sus palabras de una espectacular sesión de fotos que le tomó su hermano, el fotógrafo Robert Villalobos. "Espero que ustedes también empiecen su año con toda la actitud", agregó junto a las imágenes. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Robert Villalobos @robertvfotografo Su publicación recibió al instante miles de comentarios, entre ellos uno que viene de la persona con la que se le ha estado relacionando sentimentalmente en los últimos días. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Robert Villalobos @robertvfotografo Se trata del conductor de Telemundo Frederik Oldenburg, quien no pudo resistirse a comentar las imágenes de la actriz. Frederik Oldenburg Frederik Oldenburg | Credit: Instagram Frederik Oldenburg El periodista deportivo, quien acaba de concluir con éxito la conducción de la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos, que llegó anoche a su fin por Telemundo, no usó palabras, pero sí le dejó una serie de emoticonos de lo más románticos a los que Villalobos no tardó en reaccionar y que probarían que entre ellos existe algo más que una simple amistad. Carmen Villalobos Credit: Instagram El asunto no quedó ahí. Villalobos también dejó un comentario similar en una de las publicaciones que compartió este lunes el conductor. Villalobos Credit: Instagram Ni Carmen ni Frederik han confirmado hasta la fecha su noviazgo a pesar de que recientemente salieron a la luz pública unas imágenes en las que ambos aparecen besándose en una discoteca en República Dominicana, pero este intercambio de mensajes a través de las redes sociales podría ser la prueba de que se estarían dando una oportunidad en el amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al menos así lo han interpretado muchos seguidores de Villalobos, quienes no han dudado en expresar su felicidad por su noviazgo. "¡Qué viva el amor!", "¡Qué felicidad saber que están enamorados! Queremos verlos ya juntos" o "¡Qué bello es el amor!", fueron algunos de los comentarios con los que reaccionaron.

