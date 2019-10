Carmen Villalobos en Festival People en Español: “Todavía hay mucha competencia entre las mujeres” La actriz colombiana Carmen Villalobos, la asambleísta de Nueva York Catalina Cruz y la cantante Ivy Queen nos contaron por qué son mujeres intrépidas. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Festival de People En Español comenzó por todo lo alto con tres mujeres poderosas que se han destacado en sus respectivas carreras y están logrando cambios en sus mundos. El primer panel del evento dedicado a las latinas valientes contó con la participación de la actriz colombiana Carmen Villalobos, la asambleísta de Nueva York Catalina Cruz y la cantante Ivy Queen, quienes repasaron su trayectoria y respondieron desde el corazón a las preguntas de nuestra editora ejecutiva María Morales. Cada mujer tiene alguien en su vida que la ha inspirado a seguir sus sueños. ¿Quién ha sido esa persona importante para cada una? “Una gran influencia en mi casa cuando apenas tenía doce años, en mi casa se escuchaba Celia Cruz. Celia se convirtió en una gran inspiración para mi. ¡Gigantísima! Celia siempre a nivel de su voz y su carisma, mas el amor compenetrado que tenía con su Pedro, yo decía ‘¡Qué me llegue mi Pedro Night!”, dijo Ivy durante el panel. “Hasta el sol de hoy, siempre va a ser Celia Cruz una gran inspiración para mí”. Image zoom Por su parte, Villalobos señaló que su mamá fue quien la ha inspirado a lo largo de su vida, mientras que Cruz apuntó que ha tenido “madrinas” que le han tendido la mano en su carrera. “Tenemos que saber el valor de apoyar a otras mujeres. Podemos ser las primeras, pero nuestro deber es no ser las últimas”, resaltó Cruz. “Pero eso no quita que hay mujeres que piensen diferente. Esas no son amigas de nosotras”, agregó entre risas. Image zoom En el tema de apoyarse las unas a las otras, fue la estrella de El final del paraíso (Telemundo) quien difirió de las otras panelistas. “Quiero rescatar un poquito lo que dicen a nivel mujeres. Aunque cada vez nos apoyamos más entre nosotras, todavía sigue habiendo mucha rivalidad y mucha competencia y es superdifícil sin necesidad. No puedo competir con alguien que me lleva 10 años de carrera, o con alguien que está empezando su carrera”. Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español) Sin embargo, todas concluyeron en que el amor y el respeto se enseña en la casa. “Desde pequeña te enseñan que la que sale en la revista es la hermosa, no la que está vendiendo en un stand de hot dog ganándose la vida. Por eso tenemos que educar a los que vienen atrás”, destacó Ivy. Advertisement EDIT POST

Carmen Villalobos en Festival People en Español: "Todavía hay mucha competencia entre las mujeres"

