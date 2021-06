El emotivo mensaje de Carmen Villalobos a su esposo en su lucha contra la covid-19 El actor colombiano, por su parte, reapareció en las redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas en estos difíciles momentos que vive. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace apenas unos días, Carmen Villalobos confirmó en sus historias de Instagram que su esposo, el también actor colombiano Sebastián Caicedo, se encuentra luchando contra la covid-19, la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. "Son momentos complicados, pero yo sé que de la mano de Dios vamos a salir adelante como familia", expresó la antagonista de la nueva versión de Café con aroma de mujer (Telemundo). La que fuera heroína de exitosas telenovelas como Sin senos sí hay paraíso no ha dejado de enviarle mucha fortaleza a su pareja en estos difíciles momentos. Este jueves, sin ir más lejos, la talentosa actriz colombiana le dedicó unas emotivas y románticas palabras a través de Instagram para hacerle llegar todo su amor y apoyo. "Cuando nos tenemos el uno al otro, lo tenemos todo. En las buenas y en las no tan buenas. Te amo mucho bebé y de esta vamos a salir agarraditos de la mano de Dios", escribió Villalobos junto a unas bellas imágenes tomadas hace varios años en las que posa con su galán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras varios días alejado de las redes sociales, Caicedo también reapareció este viernes en Instagram para agradecer a sus seguidores las muestras de cariño que la han hecho llegar. "Hoy más que nunca de la mano de Dios. Gracias a todos por sus mensajes de cariño y aliento, me acompañan y me reconfortan muchísimo. Los quiero mucho. Vamos a salir de esto muy pronto", fueron las palabras que compartió el actor en la citada red social.

