Carmen Villalobos revela el secreto mejor guardado con el que entrena su cuerpazo para la boda El entrenamiento físico es indispensable para la estrella de El final del paraíso (Telemundo) y ha acudido a la ayuda de profesionales para acondicionar su físico. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Entre más se acerca la fecha del matrimonio de Carmen Villalobos con su novio Sebastián Caicedo, más se prepara física, mental y emocionalmente la bella actriz colombiana. Y es no es para más, ya que seguro lucirá como toda una princesa el día de su boda y ese vestido de novia moldeará su figura a la perfección. Es por lo que el entrenamiento físico es indispensable para la estrella de El final del paraíso (Telemundo) y ha acudido a la ayuda de profesionales para acondicionar su físico. Image zoom Carmen Villalobos Instagram ¡Ya sabemos su secreto mejor guardado! Una de las entrenadoras que está cargo de esta tarea es Lorena Ospina, cuyas asesorías tienen a la futura novia pensando que es una “bakana” (termino colombiano por ‘genial’). A través de sus redes sociales la intérprete detrás del personaje Catalina La Grande ha compartido partes de su rutina de ejercicios que incluye sesiones de ejercicios cardiovasculares con levantamiento de pesas como elevación unilateral glúteos y femoral para fortalecer sus glúteos. Image zoom Ciro Gutiérrez Pero, aparte de divertirse con sus entrenadores, ¿qué hace Carmencita para motivarse a ir al gimnasio? No me gustaba mucho entrenar, pero le cogí el gusto cuando empecé mi relación con Sebastián [Calcedo], que siempre ha sido muy deportista. Odio hacerlo sola, siempre tengo a alguien al lado. Me levanto a las 4 de la mañana y entreno dos horas, de 5 a 7. Nunca lo había hecho en mi vida, jamás y ahora me gusta. ¡Este matrimonio será supremamente fit! Advertisement EDIT POST

