Carmen Villalobos entrega a Sebastián Caicedo lo que acordaron al separarse: "Es muy difícil" La actriz compartió qué parte del acuerdo tuvo que cumplir y lo complicado que ha sido dar ese paso. "Acuerdos son acuerdos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estas navidades están teniendo un poco de todo para Carmen Villalobos. Siempre alegre y positiva, ha compartido feliz cómo están siendo los últimos días de su 2022. Pero como no todo puede ser perfecto, también ha reconocido qué parte le ha tenido un poco triste en vísperas del año nuevo. Como parte del acuerdo de separación de Sebastián Caicedo, la actriz tenía que cumplir con un punto que acaba de llevarse acabo y que no ha sido fácil para la colombiana. A través de sus redes, contaba el paso que ha tenido que dar. "Es difícil, es complicado, pero acuerdos son acuerdos", expresó. Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo | Credit: Mezcalent Durante su tiempo de convivencia, la pareja compartía no solo un gran amor entre ellos, también hacia sus tres perritos, parte fundamental de su familia y felicidad. El acuerdo firmado por ambos leía que en estas fechas, Carmen tenía que entregar a Sebastián a su pequeño Capuchino, uno de los canes que compartían. Todo siempre bajo los mejores términos. Lo que no significa que la separación, a pesar de pactada, no haya sido dura para la intérprete, entregada a sus peluditos con el alma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Desde el principio teníamos un acuerdo; yo iba a tener a Capuchino hasta esta fecha y ya después lo entregaba, Capu va a estar más feliz de lo que estaba… Se lo llevan a Medellín, a una casa finca, va a tener otros hermanitos", contó en sus historias de Instagram visiblemente emocionada. Capu, como amorosamente le llaman, ha sido un perro muy especial que ha necesitado de entrenamiento y trabajo debido su carácter, más activo y nervioso. Así lo compartía Carmen hace semanas, orgullosa de los resultados del equipo que le adiestró y que le enseñó una mayor disciplina. El pequeño ya está con Sebastián, disfrutando del campo y la naturaleza, como el propio actor mostró encantado. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo y su perrito Capuchino | Credit: IG/Sebastián Caicedo En este lugar de ensueño, Capu podrá disfrutar de largos paseos y toda la naturaleza para correr, jugar y estar con otros animales. Algo que Carmen celebra, a pesar de todo lo que le echará de menos, ella y sus otros dos hermanitos.

