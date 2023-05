Carmen Villalobos contesta tajante a quienes cuestionan su vida y su amor con Frederik Oldenburg La actriz decidió responder a quien la criticó por su separación de Sebastián Caicedo y opinó sobre su actual relación de pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Está feliz, enamorada y completa. Carmen Villalobos triunfa no solo en su profesión, donde ha vuelto a tocar la gloria como conductora de Top Chef VIP 2, sino también por estar viviendo una gran amor junto a Frederik Oldenburg. La feliz pareja hizo una escapadita a República Dominicana, "donde todo comenzó", y desde allí, han regalado imágenes de lo más románticas. Con la mayor de sus sonrisas y una alegría infinita, han presumido algunos de esos cómplices momentos vividos en este viaje. Y, como suele pasar en estos casos, las reacciones han sido de todos los colores y formas. Mientras unos celebran su unión, otros hacen lo contrario e insisten en recordarle su vida con Sebastián Caicedo. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Instagram Carmen Villalobos Por lo general, Carmen se ha mantenido muy al margen de entrar en polémicas y mucho menos contestar a sus detractores, que son una minoría. Sin embargo, esta vez decidió responder y defender su amor con una frase que lo resume todo. Una seguidora le escribía: "No entiendo el amor de este mundo. Se casó súper enamorada y duró lo que dura un globo lleno, y ya está enamorada nuevamente. Quisiera entender este amor del humano", lee el mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo que Carmen añadió: "Cuando te pase, lo entenderás. ¡Un gran abrazo para ti!", se limitó a decir. Breve pero contundente. Carmen Villalobos Carmen Villalobos contesta a una seguidora que cuestiona su vida | Credit: IG/Carmen Villalobos Los enamorados tienden a hacer caso omiso a los comentarios dañinos, prefieren quedarse con lo bonito y, sobre todo, seguir viviendo su gran historia de amor. "Son momentos como estos los que quiero seguir viviendo, compartir mi alegría y todo mi amor contigo, mi vida, es un placer, ¡qué no se acabe nunca! Como siempre digo, por más momentos como estos. ¡Te amo!", expresó Frederik junto a un video que es la viva imagen de la felicidad.

