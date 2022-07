Carmen Villalobos confirma separación de Sebastián Caicedo. "Hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión" A través de un video en sus redes sociales, Carmen Villalobos confirmó su separación de Sebastián Caicedo. Los detalles aquí Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo | Credit: Instagram Carmen Villalobos Tras meses de no dejarse ver junto a su esposo en las redes sociales, Carmen Villalobos confirmó que desde hace tiempo ya está separada de Sebastián Caicedo. "Estoy aquí para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos", dijo la actriz en un video publicado en su Instagram. "Después de más de trece años de relación y de meditarlo entendimos y meditarlo que lo mejor es tomar caminos diferentes". De hecho, fue por la "felicidad" de quien fuera su compañero sentimental por trece años que la colombiana pidió privacidad en esta nueva etapa en su vida. "Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esa relación estas son las únicas declaraciones que daré", dijo. "Les doy las gracias a todos y los medios por estar en cada momento de mí vida". Claro que la protagonista del culebrón Hasta que la plata no separe, también agradeció sus millones de fanáticos que la siguen. "Los considero parte de mi familia", dijo. "Ustedes no solo están en los buenos momentos, también en los inesperados". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que la noticia cayó como bomba a algunos, la realidad es que durante meses la pareja ya no se mostraba unida como otrora. Mientras Caicedo -quien no ha emitido ningún comunicado sobre la ruptura-, compartía en sus redes sociales viajes introspectivos y mensajes de positivismo, Villalobos estaba inmersa cien por ciento en su trabajo; sin embargo en algunas de sus publicaciones la actriz dejó entrever que algo en su vida personal no marchaba del todo bien. "Llegó Julio y este mes te invito a empezar de nuevo…dejando atrás todo lo que duele y abriendo los brazos a todo lo positivo", escribió hace unas semanas. "Un día a la vez, con la mejor actitud y manteniendo tu esencia". Villalobos y Caicedo se casaron en octubre en Cartagena de Indias, Colombia, ciudad histórica donde la pareja estuvo acompañado de familiares, amigos y muchas estrellas con las que los actores compartieron en telenovelas como El final del paraíso (Telemundo) y otros programas de televisión. Hasta ahora no se ha dado alguna información en cuanto al divorcio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carmen Villalobos confirma separación de Sebastián Caicedo. "Hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.