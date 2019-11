Carmen Villalobos confiesa lo que ha cambiado para mal al convertirse en una mujer casada La actriz colombiana reconoce que hay algo que no le gusta nada de su nueva vida de casada en una entrevista donde también habla de la llegada de la cigüeña. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Definitivamente, la boda le ha sentado a las mil maravillas. Después de un enlace de ensueño en su natal Colombia y una luna de miel por Europa, Carmen Villalobos ha aterrizado en Miami y más en concreto en el plató de Un Nuevo Día donde nos ha puesto al corriente de su nueva vida como mujer casada. Aunque por lo general todo ha sido positivo y está feliz con su recién estrenado estado civil hay una cosa que no lleva tan bien como esperaba, y es que la llamen señora. Así se lo confesó a Adamari López y Chiqui Baby durante una amena charla en la salita del show. "Lo más raro y más me ha costado, te tengo que ser muy honesta, es cuando (me dicen) ‘ay señora ¿cómo está?'. ¡Señora! ¿Qué me estás hablando? ¡Yo no soy señora!", expresa entre risas pero a la vez en serio. También reconoce que aunque en las bodas las mujeres se cambien los apellidos por el de sus maridos, ella no tiene ninguna intención de hacerlo. "¡Jamás, yo Carmen Villalobos Barrios!", dice súper segura y orgullosa de su nombre al completo, una actitud que su ya marido, Sebastián Caicedo, admite feliz y sin complejo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha llegado de Europa fascinada por su belleza, aunque le ha sabido a poco. Ha sido un tiempo de relax necesario después de dos meses súper estresantes preparando la boda. Todo salió mejor de lo que esperaba y ahora toca saborear su vida como casada. ¿Hijos a la vista? ¡No way! "Hay que disfrutar, nos acabamos de casar, estamos jóvenes, hay que vivir", ha dicho alto y claro. Pues haces muy bien, ¡nos encanta verte así de radiante! Advertisement

