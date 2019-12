Carmen Villalobos comparte videos y fotos inéditas de los momentos más íntimos y especiales de su boda La actriz colombiana ha sido supergenerosa y ha regalado a sus fans una serie de imágenes y grabaciones muy personales de este día tan especial. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este año ha sido sumamente especial para Carmen Villalobos. Además de poner fin a la serie que le hizo crecer como actriz y robar millones de corazones, El final del Paraíso, también puso punto y final a su estado civil de soltera con una boda de película con su novio Sebastián Caicedo. Aunque en su momento compartió imágenes preciosas, ha sido ahora que acaba el año cuando ha querido regalar a sus seguidores algunos de los instantes más especiales e íntimos de este inolvidable enlace que tuvo lugar en Colombia, su país natal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Primero compartió esta entrañable grabación donde reconoce que se vuelve a emocionar al recordar cada uno de los minutos vividos en su boda. Pero a este video le siguieron otras imágenes protagonizadas por la gran mujer de su vida, su madre y mano derecha en esta gran aventura, Betty Barrios. A pesar de que faltó su padre Pedro Villalobos, quien les dejó hace dos años, estuvo presente en espíritu y energía. Gracias querida Carmen por tu generosidad y mostrar estas diapositivas de uno de los días más felices de tu vida. Advertisement

Close Share options

Close View image Carmen Villalobos comparte videos y fotos inéditas de los momentos más íntimos y especiales de su boda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.