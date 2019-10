Los grandes ausentes en la boda de Carmen Villalobos No todas las celebridades que recibieron la invitación al enlace matrimonial pudieron acompañar a los novios durante el día más importante y feliz de sus vidas. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras 11 años de feliz noviazgo, Carmen Villalobos y su novio, el también actor colombiano Sebastián Caicedo, se dieron por fin el ‘sí, acepto’ el pasado viernes en un enclave de ensueño en su amada Cartagena de Indias rodeados de sus seres queridos. “Nos casamos y estamos felices. Gracias a todos los que nos acompañaron en este día tan especial. Definitivamente una boda que se convirtió en un sueño”, expresó en Instagram la protagonista de la exitosa telenovela de Telemundo El final del paraíso. No todos los invitados pudieron acompañar a la estrella colombiana en este día tan especial en el que la carismática actriz brilló con luz propia enfundada en un delicado y elegante vestido de novia creado por el reconocido diseñador colombiano Jorge Duque. Una de las grandes ausentes fue Catherine Siachoque, quien comparte créditos con Carmen desde hace varios años en la actual ficción estelar de la cadena de habla hispana. “Que mi Dios los siga bendiciendo y llenando de tantas cosas maravillosas y les dé la sabiduría para seguir adelante juntos y siempre de su mano. Los amamos y aunque no pudimos acompañarlos físicamente, lo hicimos de corazón y virtualmente. Felicidades y qué viva el amor”, expresó en Instagram la esposa de Miguel Varoni. Image zoom Catherine Siachoque. Frazer Harrison/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otra actriz que no pudo estar presente físicamente durante la ceremonia fue la intérprete colombiana María Fernanda Yepes, quien trabajó con Villalobos hace más de una década en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos no hay paraíso (2008). “Que felicidad me produce tu felicidad mi niña hermosa. Larga vida a ese amor. Los quiero y me partió el corazón no poder estar ahí, pero te seguí por las redes”, escribió en Instagram la inolvidable ‘Diabla’. Image zoom María Fernanda Yepes. Mezcalent Entre los actores de El final del paraíso (Telemundo) que sí acompañaron a Carmen en su boda se encontraban Roberto Manrique (Santiago), Gregorio Pernía (El Titi), Javier Jattin (Tony), Estefanía Gómez (Vanessa), Linda Baldrich (Natalia), Steven Salcedo (Mateo) y Jason Lizarazo (Arturo). Otros rostros de la veterana ficción, como Fabián Ríos (Albeiro), Kimberly Reyes (La diabla), Stephania Duque (Mariana) y Carolina Gaitán (Catalina ‘la pequeña’) en cambio, no acudieron a la boda, al menos no aparecen durante las incontables imágenes que se han compartido del enlace matrimonial. El final del paraíso se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo. Advertisement EDIT POST

