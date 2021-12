¡Carmen Villalobos bate un nuevo récord en su carrera! "Así está mi sonrisota hoy" Feliz de la vida por este nuevo logro en su vida, la actriz colombiana celebró con sus fans un logro sumamente especial para ella. ¡Felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos está en la cima de su carrera y de su vida. El 2021 le ha hecho regalos maravillosos, un año que, por si fuera poco, cierra con una de las mejores noticias que podría recibir. Orgullosa y profundamente emocionada, así se lo hizo saber a sus seguidores en redes con este anuncio tan lleno de amor. Y es que, la protagonista de Café con aroma de mujer, ha batido un nuevo récord nada fácil de conseguir. Algo que se ha ganado con su carisma, su entrega y su pasión por la vida y su trabajo. Desde Florida, estado al que se ha mudado junto a su esposo Sebastián Caicedo, la conductora de Escuela imparables daba a conocer este notición. Look del día, Carmen Villalobos Credit: Instagram/Claudia Zuleta/Carmen Villalobos "¡18 MILLONES EN ESTA FAMILIA! Waoooooooo, así está mi sonrisota hoy y ¡TODO GRACIAS A USTEDES❤️! Recuerden siempre, ser grande no es una cuestión de tamaño, sino de ACTITUD", escribió en este sentido mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así es, Carmen, con su trabajo, su buena onda y su mejor disposición ha alcanzado los 18 millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que siempre está activa y que actualiza con el contenido que su público se merece. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Mezcalent Desde sus sesiones de fotos más sexy, reels bailando y alegrando la vida de todos, románticos momentos en pareja o trabajando, Carmen siempre tiene algo que contar. Y siempre con la mejor de sus sonrisas. Es por eso que este éxito es más que merecido y aplaudido por todos, fans y compañeros de profesión. ¡Gracias por tan buenos momentos, que sean muchos más y siga creciendo esa familia virtual!

