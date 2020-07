Así es por dentro el nidito de amor de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo La protagonista de la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso mostró algunos de los rincones de su hogar a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A Carmen Villalobos la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus la agarró fuera de su hogar y no porque estuviera de viaje cuando estalló la crisis sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2 sino porque se encontraba reformando su casa. Tras meses residiendo en otro lugar, la protagonista de la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso por fin pudo regresar la semana pasada a su hogar. "Muy feliz porque estamos nuevamente en nuestra casita, estamos muy desorganizados con mucha cosa pero bueno felices nuevamente en nuestra casita", expresó a través de sus redes sociales la también heroína del melodrama Mi corazón insiste en Lola Volcán. La actriz colombiana, quien tiene más de 16 millones de seguidores solo en Instagram, decidió contratar los servicios de una empresa de desinfección para limpiar toda su casa de cualquier microorganismo o virus que pudiera tener, proceso que no dudó en compartir por medio de su perfil de Instagram con todos sus fans. Image zoom Instagram Carmen Villalobos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estuve investigando con todo este tema del virus una empresa chévere que pudiera venir a mi casa con toda la confianza y con todos los protocolos de seguridad y la encontré", informó. Gracias a ello, la bella intérprete de 37 años mostró por primera vez a través de sus redes sociales algunos de los rincones de su casa, como su enorme vestidor. Image zoom Instagram Carmen Villalobos Villalobos también dejó ver parte de su sala, así como también la cocina y el baño. Image zoom Instagram Carmen Villalobos La amplia casa, que se encuentra ubicada en Colombia, país de origen de Villalobos, no solo es el nidito de amor de la actriz y su esposo, el actor Sebastián Caicedo; también es el hogar de la madre de Carmen, quien reside desde hace varios años con la parejita.

