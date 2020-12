Close

Árbol de Navidad de Carmen Villalobos genera simpáticas reacciones entre sus seguidores, ¿por qué? Por falta de tiempo, la actriz colombiana no planeaba este año decorar su casa, pero finalmente su pareja la terminó convenciendo de poner un pesebre y un arbolito. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con su esposo trabajando en la finca, su madre recuperándose de una lesión en uno de sus brazos y ella centrada en las grabaciones de la nueva versión de la exitosa telenovela Café, con aroma de mujer, Carmen Villalobos no pensaba decorar este año su casa por Navidad. "Yo estoy ocupada a full con grabaciones, Sebastián también en la finca, a mi mamá la operaron de un brazo, entonces mejor dicho este año no hay decoración, no hay arbolito, no hay nada en esta casa", compartió recientemente la actriz colombiana en las redes sociales. Al final, la protagonista de la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso y su pareja cambiaron de opinión y decidieron poner un pequeño pesebre artesanal, así como un árbol que heredaron de la hermana del actor, quien se encuentra actualmente viviendo en Estados Unidos. Un árbol pequeño y nada ostentoso, elección de Sebastián, que Villalobos ya intuía que iba a generar reacciones de lo más graciosas entre sus seguidores. "[Es] un arbolito que queda perfecto, eso sí, está como ahí [con] tres lucecitas", avisó la también heroína del melodrama Mi corazón insiste en Lola Volcán antes de mostrarlo en redes. Image zoom Credit: Instagram Carmen Villalobos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las opiniones de sus fans no se hicieron esperar y todas iban en la misma dirección: "Por ahí dicen que peor es nada" o "pido perdón por reírme, pero Carmen tenía razón", fueron algunos de los comentarios que generó su particular arbolito de Navidad. Image zoom Credit: Instagram Carmen Villalobos Al percatarse del revuelo que se estaba generando, la hermana de Sebastián no tardó en sumarse a esta divertida discusión y defenderse de las burlas que estaba recibiendo. "Oigan me tengo que defender. Estos dos personajes, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, se están burlando de un arbolito de Navidad que yo dejé cuando me vine para Estados Unidos y ese arbolito tiene una historia muy linda porque ese me lo regaló mi mamá para que lo pusiera afuera de mi casa, no para que lo pusiera adentro, porque ese no es el arbolito de Navidad normal", comentó en un tono de lo más simpático María Alejandra Caicedo. "Dejen la pereza y armen el árbol", les recomendó entre risas la economista. ¡Qué familia más divertida!

