Las más de 14 millones de personas que siguen a Carmen Villalobos en Instagram saben que una de las cosas que caracteriza a la carismática actriz colombiana es su amor incondicional por los animales. La protagonista de exitosas telenovelas como Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso hace uso de sus redes sociales con bastante frecuencia para alzar la voz contra el maltrato animal y defender los derechos de estos seres tan indefensos y desprotegidos.

La actriz, que colabora en su día a día con distintas fundaciones que centran su esfuerzo en rescatar a animales que son abandonados por sus dueños y así darles una segunda oportunidad, se mostró recientemente muy afectada al denunciar públicamente a través de sus redes sociales un grave caso de maltrato animal que se vivió días atrás en su Colombia natal.

“Si bien es cierto que cada vez hay más personas interesadas por el tema animal, también es cierto que hay personas que siguen maltratando a los animales y a uno no le cabeza en la cabeza. Si a usted no le gustan los animales, le molestan, de verdad le incomodan, es válido que no le gusten pero por qué hacerles daño, por qué maltratarlos, por qué abandonarlos”, se preguntó indignada la también heroína del melodrama de Telemundo Sin senos no hay paraíso.

Con lágrimas en los ojos, Villalobos detalló la agresión que sufrió recientemente un perrito en la calle por parte de un transeúnte que cargó violentamente contra el animal y lo dejó ‘vuelto nada’.

“Hace dos días hubo un caso aquí cerca de Bogotá de un tipo que iba pasando y agredió un perrito porque sí, lo agredió y comenzó a pegarle y no solamente comenzó a pegarle con las piernas y con las manos sino que cogió un palo y comencé a pegarle en la cabeza al perro a tal punto que le sacó los ojos y no solamente no le bastó eso sino que cogió una pistola de balines y se la estalló en la cabeza al perro”, relató visiblemente afectada la estrella colombiana. “Mucha gente dirá no pues este boba se pone a llorar por un animal, [pero] sí me afecta”.

La actriz lamentó que agresiones como esta contra los animales se repitan a diario y que en la mayoría de los casos el agresor no reciba ningún tipo de castigo.

“No es justo, no es justo porque las personas que rescatamos, que nos preocupamos, que queremos darles una segunda oportunidad a los animales que han sido víctima de maltrato, de abandono, estamos todos los días ahí en la lucha y no es justo que sucedan este tipo de cosas. Sí me pongo así porque es a diario que recibo casos, denuncias. Yo sigo a muchas fundaciones, pongo mi granito de arena también y es triste que sigan pasando este tipo de cosas”, lamentó.