¿Quién dijo crisis? Carmen Villalobos acaba con los rumores en una romántica declaración de amor Con motivo del Día del Amor y la Amistad en Colombia, la actriz dedicó unas conmovedoras palabras a su marido con las que zanjó cualquier rumor sobre un posible distanciamiento. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un año después de su espectacular boda en su país de origen, Colombia, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo siguen viviendo en una auténtica luna de miel. Aunque hace unos días se dio a entender en las redes que pasaban por una crisis, los protagonistas lo han negado con un mensaje y una foto que lo dice todo. Con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad en su bella tierra, la pareja compartió una publicación que zanja cualquier tipo de habladuría sin fundamento. Están felices, enamorados y con planes de seguir así por muchos años más. "Te amo mi amor, porque todo el tiempo sonríes, porque no te vives quejando, porque no te crees mejor que nadie y porque siempre estás ahí ¡sin pedir nada a cambio! Para que sigamos celebrando muchas más fechas especiales", escribió la protagonista de Sin senos sí hay paraíso. Vestidos de gala y con unos inmensos globos rojos en forma de corazón a sus espaldas celebraron esta jornada por todo lo alto e hicieron el cariñoso mensaje extensible a todos sus amigos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el también actor hizo lo propio en su perfil de Instagram con un sincero y amoroso escrito a su esposa que desató la locura en redes por la ternura y el romanticismo que emana. "Princesa hermosa, gracias por apostar por este amor perfectamente imperfecto, incondicional y desinteresado, gracias por darme las fuerzas para seguir creyendo y creciendo como el gran equipo que somos", añadió. Más claro imposible, de crisis nada, pero de amor mucho y del bueno. ¡Felicidades pareja!

