Carmen Villalobos se confiesa ¿a qué huele su compañero William Levy? Con motivo del estreno de Café con aroma de mujer (Telemundo), la actriz colombiana Carmen Villalobos reveló a qué huele su compañero de reparto, William Levy. Por Nohelia Castro Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Detrás de cámaras de Café con aroma de mujer (Telemundo), que estrenó el pasado martes en Estados Unidos, su protagonista afirmó que huele "dulcecito" y fuerte. Carmen Villalobos compartió lo que le diría a su personaje, y cree que William Levy merece un castigo. ¿A qué huele Carmen Villalobos? "A dulcecito, ¡me encanta oler dulcecito!. Yo creo que todos mis perfumes huelen a eso, yo soy muy dulce y a veces me dicen 'ese perfume está sabroso', pero es que me encanta todo el tiempo estar poniéndome perfume. En general como dulce", dijo la actriz colombiana a MezcalTV. ¿Y a qué huele William Levy? "Willy siempre huele súper rico, él es otro que también vive poniéndose perfume, yo creo, porque huele ¡muy sabroso!. Él tiene una personalidad fuerte, yo creo que a William no le pega un olor suavecito. Sus aromas son siempre fuertes". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carmen Villalobos Carmen Villalobos y William Levy en Colombia | Credit: Instagram Carmen Villalobos Detrás de cámaras, además de olor, hay buen sentido del humor entre los protagonistas. "Va a haber una cosa en la historia que hace [a mi personaje] Lucía muy fuerte. Yo molestando a William le decía 'Willy, me la he pasado toda la novela detrás tuyo, rogándote, haciendo, ¡te mereces lo que Lucía te va hacer, te lo mereces, porque no me has pelado en toda la novela!'. Nos echamos a reír y todo". Café con aroma de mujer Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO Tú, ¿qué le hubieras dicho a tu personaje? "Le hubiera dicho que no fuera boba: "¡No, no, no, no! ¡Sal de ahí!, sal de esa relación, tú eres una mujer inteligente, joven, bella, con todas las capacidades para encontrar un súper trabajo, para valerte por ti sola, para sacar adelante tu propia empresa", compartió. "'Tú no necesitas a un hombre al lado', y eso es lo que 'Lucía' va a entender hasta el último capítulo de la novela".

