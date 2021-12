Carmen Salinas y las fotos que revelan su increíble belleza Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería carmen salinas de joven antes ahora Credit: mezcalent ¿La habías visto en traje de baño? ¿O cuándo apenas tenía 14 añitos? ¡Estos fotos de Carmelita Salinas demuestran que era todo un bombón! Descanse en paz. Empezar galería Mundo del entretenimiento de luto Carmen Salinas Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images El pasado jueves 9 de diciembre, el mundo del entretenimiento se vistió de luto al darse a conocer la lamentable noticia de la muerte de la actriz mexicana Carmen Salinas a los 82 años. "Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas, ha fallecido", informaron sus parientes en la cuenta oficial de Instagram de la protagonista de Aventurera. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Belleza natural Sergio Sendel Credit: Instagram Carmen Salinas Además de ser una reconocida actriz y productora, Salinas tambien sobresalió por su belleza natural. Estas fotos, a continuación lo demuestran. 2 de 11 Ver Todo En traje de baño 1949 carmen salinas a los 16 años de edad en acapulco guerrero Credit: mezcalent Regia ataviada en un traje de baño de una sola pieza en tono negro. Foto tomada en Acapulco en 1954. 3 de 11 Ver Todo Anuncio A los 14 años 1947 carmen salinas a los 14 años de edad Credit: mezcalent Carmen Salinas a los 14 años de edad en su natal Torreón, Coahuila 4 de 11 Ver Todo Toda una artista 1948 carmen salinas a los 18 años de edad Credit: Mezcalent La actriz originaria de Torreón, Coahuila, y productora de Aventurera debutó como cantante con un trío, circa 1948. 5 de 11 Ver Todo Risueña 1969 carmen salinas Credit: mezcalent Risueña en una foto de 1969. A lo largo de casi 70 años de carrera profesional realizó más de cien películas, tales como La vida inútil de Pito Pérez, El rincón de las vírgenes, El lugar sin límites, Bellas de noche y La misma Luna, entre otras. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Madre abnegada 1969 carmen salinas y su hijo pedro plascencia Credit: mezcalent A los 17 años se casó con el músico Pedro Plascencia con quien tuvo dos hijos, Pedro y María Eugenia. Aquí la vemos en 1969 con su hijo Pedro Plasencia. 7 de 11 Ver Todo !Azúcar! 1983 carmen salinas y celia cruz en el teatro blanquita de la ciudad de mexico Credit: mezcalent Carmen con Celia Cruz en el backstage del Teatro Blanquita, en México, en 1983. 8 de 11 Ver Todo Con el corazón roto 1981 carmen salinas y su hijo pedro plascencia Credit: mezcalent La actriz con su hijo Pedro Plasencia en una presentación en 1981. Cuando en 1993 supo que su hijo Pedro tenía cáncer, se retiró del mundo de la actuación. Su hijo falleció un año después a los 37 años. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Su regreso a los escenarios Carmen Salinas Credit: Francisco Morales / Eyepix Group/Barcroft Media via Getty Images La actriz regresó a los escenarios, pero quienes le conocen dicen que nunca pudo superar esa pérdida. 10 de 11 Ver Todo Descansa en paz, Carmelita Funeral Carmen Salinas Credit: Mezcalent Familiares, famosos y fanáticos acudieron a darle el último adiós a Carmen Salinas. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

