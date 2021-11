Carmen Salinas tiene "daños irreversibles" e informan que "ya no va a despertar" Ha sido su ahijado Jorge Nieto quien con estas palabras confirmaba la triste noticia del estado de la actriz. Sus familiares no pierden la esperanza de que se produzca "un milagro". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A más de dos días de caer en coma tras sufrir un derrame cerebral, Carmen Salinas no ha dado muestras de mejoría, pero tampoco de empeoramiento, según el entorno más allegado a la actriz. Jorge Nieto, ahijado e íntimo amigo de la artista, compartía la última hora de su estado de salud con noticias no especialmente alentadoras. "El derrame tiene daños irreversibles... Lamentablemente en lo que es la función del organismo, del cuerpo, del despertar es la más afectada", explicó Nieto en el informativo de la periodista Azucena Uresti. "Ya no va a despertar, es lo que nos están informando", apuntó. A pesar de la complicada situación, Nieto también destacó que los neurólogos contemplaron que podría darse el milagro dado que "sus órganos y signos vitales están funcionando de manera normal y ella está respirando por sí sola", añadió. Las posibilidades son mínimas pero no nulas. Por su parte, su hija María Eugenia Plasencia y su sobrino Gustavo Briones, portavoces en estos momentos de todo lo que suceda a la exitosa empresaria, también dieron declaraciones al respecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo sigue igual, no ha habido ni mejoría, pero tampoco ha avanzado el derrame. Lo único que nos dicen es que esperemos", informó su sobrino al programa de Uresti en Milenio TV. Si bien la situación se mantiene delicada tras dos días en coma, la esperanza sigue latente en el seno familiar para que todo pueda dar un giro en positivo. Carmen Salinas Credit: Mezcalent Las cadenas de oración por la recuperación de Carmen siguen multiplicándose por parte de conocidos y anónimos esperando el mejor de los desenlaces. Fuerza a toda la familia.

