Carmen Salinas rinde homenaje a Edith González en el primer aniversario de su muerte La veterana actriz ha sido la primera en rendirle tributo a días de cumplirse un año de su partida con fotos e imágenes inéditas de su participación en Aventurera. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pocos días de cumplirse un año de la triste marcha de Edith González, una de sus grandes amigas y compañeras ha querido adelantarse para rendirle un sentido homenaje. A través de sus redes, Carmen Salinas ha publicado una serie de fotografías y videos de la artista acompañadas de unas palabras llenas de cariño y respeto. Muchas de las imágenes pertenecen a su paso por Aventurera, un material muy especial que demuestra, una vez más, el talento y la huella que dejó la artista mexicana en el medio y en nuestros corazones. "A un año de tu partida, mi aventurera querida. Este 13 de julio cumple 1 año de haberse ido mi querida güera, Edith González. La extraño mucho y con mucho cariño le hice este sincero homenaje", escribió emocionada. "Cómo olvidar a la que fuera una hermosa joven. Gran Actriz. Madre. Hermana, hija y se nos va con nuestro Señor Jesucristo hace un año, el 13 del presente, vamos a recordarla en nuestras oraciones siempre", escribió en otra de sus varias publicaciones en honor a la protagonista de Salomé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carmen se deshizo en palabras de cariño y amor hacia la que fue una gran compañera y, sobre todo, amiga, con quien tuvo la suerte de compartir su proyecto teatral Aventurera. Para la veterana actriz, la intérprete que mejor se metió en el papel de este querido personaje. "El 13 del presente cumplirá un año de fallecida, mi inolvidable compañera y amiga, LA MEJOR AVENTURA EDITH GONZÁLEZ. Por siempre te recordaremos querida GÜERA", añadió. El próximo sábado se cumple el primer aniversario, un día triste para sus seres queridos en el que seguro le rendirán un homenaje muy especial. A pesar de su partida, su recuerdo y su trabajo impecables siempre estarán presentes en nuestras vidas. ¡Gracias, Edith!

