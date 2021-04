Carmen Salinas recuerda cuándo Enrique Guzmán la amenazó de muerte por defender a Frida Sofía Hace un tiempo, Carmen Salinas ofreció su cariño y apoyo a Frida Sofía; lo cual, causó la furia de Enrique Guzmán y la actriz lo recordó públicamente como una muestra del carácter del cantante. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las declaraciones de Frida Sofía acusando a su abuelo Enrique Guzmán de haberle tocado sus partes íntimas cuando era una niña, han desatado una serie revelaciones en torno del cantante, quien desestimó los señalamientos de su nieta. Ante ello, se han rescatado diversos videos que muestran algunos comportamiento erráticos por parte del intérprete de "La plaga"; también han surgido reacciones de famosos que hablan de la conducta su agresiva. Así, Carmen Salinas no dudó en recordar cuando el también actor la amenazó de muerte por ofrecerle apoyo y cobijo a la modelo. "Como olvidar cuando públicamente me amenazó de muerte el Sr. Enrique Guzmán", escribió Salinas y acompañó su escrito con el video donde ocurre dicha intimidación. "Yo soy el abuelo y yo mato. Ya le dije a Carmelita Salinas que no se meta en esa bronca, que le toca fiesta", fueron las declaraciones de Guzmán, en aquel momento, a un programa mexicano de televisión. "Pinche vieja metiche. Perdón por lo de vieja, pero es muy metiche la pinche vieja". Carmen Salinas Image zoom Carmen Salinas | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar. "Todos hemos visto ese episodio muchas veces Carmelita. La manera de como se las gasta ese tal por cual de Enrique Guzman. Hace pocos días, Paty Chapoy le dijo a él que le creía. La sociedad está cómo está por personas que defienden las maldades de otros", mencionó un usuario. "Pero al parecer ante los ojos de sus hijos, Enrique es un 'caballero'. Viejo repugnante", mencionó otro fanático. "¡¡¡Y se ríen!!! ¡¡¡En serio que pasa en este mundo!!! ¡¡¡No hay lógica para alabar todo lo que este tipo dice en público!!!", advirtió otro cibernauta. Enrique Guzmán y Frida SofiaEnrique Guzmán y Frida Sofia Image zoom "Eso es una amenaza y el los Estados Unidos vas preso", dijo alguien más. Mientras tanto, el conflicto al interior de la familia Guzmán continúa.

