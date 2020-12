Close

"En 6 días se fueron los dos": la pandemia golpea con fuerza a Carmen Salinas Con apenas 6 días de diferencia la actriz mexicana perdió a su hermano y a su cuñada víctimas de la COVID-19. "Duraron 68 años de casados y en 6 días murieron los dos". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia de coronavirus, que sigue azotando con intensidad al planeta, ha impactado con fuerza en la vida de muchos famosos, quienes han perdido familiares muy queridos a causa de la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Este es el caso de la actriz mexicana Carmen Salinas, quien en un intervalo de tiempo de apenas seis días perdió a dos familiares muy cercanos: su hermano Jorge y su cuñada. "Los dos murieron de COVID, en 6 días se fueron los dos", dio a conocer Salinas. La también empresaria teatral de 81 años, quien tiene cerca de 500 mil seguidores solo en Instagram, compartió este lunes a través de las redes sociales varios mensajes con el fin de crear consciencia entre sus seguidores sobre la enfermedad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Qué hace falta para que todos los incrédulos hagan caso de no salir de casa, no ir ni hacer fiestas y ponerse tapabocas? Créanlo, por amor de Dios, esta maldita enfermedad no respeta a nadie", pidió la actriz de exitosas telenovelas como Porque el amor manda y Mi corazón es tuyo. El hermano de Salinas y su cuñada llevaban más de seis décadas casados y solo bastaron seis días para que este virus que ya ha causado 1,62 millones de muertes acabara con sus vidas. "Así eran de jóvenes mi adorado hermano Jorge y quien fuera el amor de su vida, su esposa María Eugenia. Duraron 68 años de casados y en seis días murieron los dos de COVID. Hagan caso, usen tapabocas, no vayan a fiestas, ni salgan de casa", compartió en otra publicación. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

