Carmen Salinas se disculpó con el gobierno chino por comentarios sobre el coronavirus Carmen Salinas recibió la petición del gobierno chino para ofrecerles una disculpa ante una declaración alusiva hacia su pueblo y que consideraron "racista y discriminatoria". Hace unos días, Carmen Salinas realizó unas declaraciones sobre el coronavirus, en las cuales señalaba al pueblo de la República Popular China como responsable de la pandemia porque "se comen a los perritos y a los gatitos". Además, los llamó "chinitos" palabra que dicha comunidad considera "racista y discriminatoria". Ante ello, las autoridades de la nación oriental advirtieron que el comentario de la actriz era "absurdo y ofensivo" y "nos oponemos firmemente a sus comentarios; solicitamos que enmiende su error y ofrezca una disculpa pública". La intérprete de Doña Crisanta Díaz Vda. de Córcega en la telenovela Mi marido tiene más familia, de inmediato, envío un mensaje para retractarse. RELACIONADO: Carmen Salinas imita y se ríe de la hija menor de José José Image zoom "Por este medio, me permito ofrecer mis más sinceras disculpas por el daño y el malestar que mis comentarios puedan haber ocasionado", expresó Salinas en la carta que hizo llegar a la Embajada de la República Popular China en México. "Entiendo que en estos momentos en que el mundo enfrenta una amenaza tan grande, en nada ayudan palabras que ciertamente ofenden y señalan sin razón". La también productora reconoció su error y aseguró que su disculpa era sincera. "Puedo asegurarles que nunca tuve la intención de dañar y que mi arrepentimiento es sincero", agregó. "Me comprometo, además, a no repetir esta situación". Momentos antes, Laura Bozzo salió en defensa de la histrión y le dio su respaldo. "Embajada de China llama ignorante a Carmen Salinas; exige una disculpa pública mi apoyo total a Carmen Salinas", advirtió Bozzo en su cuenta de Twitter. "Lo más grave es que el gobierno Chino ocultó lo que pasaba y causó esta pandemia; por eso para mí son genocidas". Tras la disculpa de Carmen Salinas, Laura Bozzo también corrigió su declaración anterior. "Que quede claro este comentario se refiere al gobierno chino, no al pueblo", mencionó en la misma red social. "Ellos no tienen la culpa que sus políticos le ocultaran al mundo la verdad y con ello causaron esta pandemia".

