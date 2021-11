Carmen Salinas muestra signos de mejoría Una buena noticia se hace presente en la salud de Carmen Salinas ¿de qué se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A tres semanas del ingreso de Carmen Salinas al hospital tras sufrir una hemorragia cerebral, la actriz ha pasado por diversos procedimientos, pero aún continúa en estado de coma. Sin embargo, parece que una luz de esperanza es más palpable tras los últimos avances en su salud. "Mi abuelita se mantiene estable, eso es positivo; es decir, no ha empeorado su situación y una pequeña buena noticia", informó Carmelita Plascencia, nieta de la celebridad mexicana, a los medios de comunicación. "Como siempre les digo hay que tomar con reserva todo porque seguimos en una situación muy delicada y en constante riesgo", agregó. "[Mi abuelita] presenta una pequeña mejoría y empieza a dejar el respirador, esa es muy buena señal, pues quiere decir que ya está respirando por sí misma y lo suficiente como para estar un poco de tiempo sin él, e incluso desconectada del respirador, sin hiperventilarse y sin necesitarlo, con los signos vitales estables durante su respiración". La familiar explicó que esta condición es una buena señal para la protagonista del montaje Aventurera, también el hecho de que su organismo "está estable y funcionando por sí mismo, lo cual es bueno" y es una señal de posible recuperación. "Cada día es uno más de tenerla con vida y eso vale mucho, el saber que está estable. No se puede decir que está bien por su condición, pero es un día más", mencionó. Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con Carmelita Plascencia, los médicos explicaron que quitarle el respirador a Carmen Salinas sería "una prueba de fuego" y hasta ahora la ha podido superar. Además, le practicarán otros estudios. "Durante esta semana van a empezar con una pruebas que se llaman potenciales auditivos, porque no sabemos si está escuchando", explicó. "Nos van a decir cómo están los neurotransmisores que llevan las conexiones del oído al cerebro", agregó. "Lo importante es que se mantenga estable y su cuerpo vaya sanando solo".

