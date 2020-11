Carmen Salinas sufre una gran pérdida por el coronavirus: "Estamos muy tristes"

Close

La actriz Carmen Salinas compartió con sus seguidores en las redes la dolorosa noticia del fallecimiento de uno de sus hermanos por complicaciones de salud tras contraer la COVID-19. La protagonista del musical Aventurera compartió un mensaje con la fotografía de su hermano mayor Jorge Salinas en el que señaló que su cuñada también se encuentra delicada de salud. Image zoom Credit: Mezcalent "Con profunda pena les comunico que hoy 12 de noviembre por la mañana falleció mi adorado hermano Jorge Salinas Dávila en la Clínica del Seguro Social de Torreón Coah, víctima también del COVID-19. Su querida esposa se encuentra muy delicada, un matrimonio ejemplar 68 años de casados. Les pido a todos una oración por el eterno descanso de su alma y sus hijos encuentren resignación a su dolor", comentó. En un posterior mensaje en Twitter, Salinas compartió una foto de juventud de su hermano en la que se le ve en su época de boxeador y recordó que se le conocía en los rings como el Petrolero Salinas. "Estamos muy tristes", reconoció. Salinas celebró su cumpleaños número 81 el pasado 5 de octubre junto a familiares y amigos a ritmo de música tradicional mexicana y mariachis. Al día siguiente de la celebración, agradeció en su Instagram a su ahora fallecido hermano por su compañía en ese día especial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias a mi querido hermano mayor de la familia. Jorge Salinas y toda su linda familia por haberme cantado las mañanitas ayer en mi cumpleaños, gracias, hermano adorado a ti y a tus hijos por su cariño y respeto que me tratan", comentó en una fotografía abrazándolo. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

