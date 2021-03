Close

Carmen Salinas otra vez de luto por la muerte de un familiar A cuatro meses de haber sufrido el fallecimiento de un hermano, ahora Carmen Salinas sufre por otra pérdida. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace cuatro meses, Carmen Salinas informaba la muerte de uno de sus hermanos. Ahora, la actriz nuevamente está de luto tras el fallecimiento de uno más; se trata de Sergio Salinas Lozano, quien perdió la batalla contra el cáncer. "Hoy nos invade una enorme tristeza a toda la familia y a mí, en la mañana de este domingo 14 de marzo murió mi adorado hermano, Sergio Salinas Lozano, en nuestra tierra Torreón, Coahuila", escribió en su cuenta de Instagram. Sus hijos Laura, Javier y Jorge, así como, sus nietos, hermanos y sobrinos estamos inmensamente tristes", agregó. "El maldito cáncer fue el causante de su muerte. ¡Cuánto te vamos a extrañar hermano querido! Dios te tenga en su misericordia. Mientras tenga vida, estarás en mi corazón y mis oraciones". La también cantante acompañó este mensaje con una fotografía donde está sentada al lado de Sergio Salinas Lozano, quien la tiene entrelazando su brazo. "Dios te dé el Consuelo necesario para enfrentar esta pérdida y te permita superar este momento tan difícil", mencionó una fanática". Image zoom Carmen Salinas | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros cibernautas también quisieron ofrecerle condolencias a la protagonista del montaje Aventurera. Así, textos como "Mi más sentido pésame"; "Que en paz descanse"; "Lo siento mucho", y "Luz divina para tu hermanito", estuvieron presentes en la mencionada red social. Como se mencionó, en noviembre de 2020, la intérprete de Doña Crisanta Díaz viuda de Córcega en la telenovela Mi marido tiene familia se enfrentó a la pérdida de otro hermano, Jorge Salinas Dávila, cuyo deceso fue a causa de complicaciones por COVID-19. En aquel momento, también Carmen Salinas confirmó la muerte por el mismo medio.

