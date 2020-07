Carmen Salinas está desconsolada tras la muerte de un familiar. Los detalles. La actriz mexicana Carmen Salinas compartió su dolor en Instagram tras la muerte de un ser muy querida. Mira de quién se trata. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana Carmen Salinas sufrió un grave golpe a nivel emocional. Salinas se mostró desconsolada en Instagram, donde compartió la triste noticia de que su sobrino ha fallecido. "Con profunda tristeza les quiero informar que en la madrugada para amanecer hoy lunes, 27 de julio, falleció mi adorado sobrino Sergio Salinas González de un infarto fulminante, en nuestra querida tierra Torreón, Coahuila", escribió. "Él es hijo de mi adorado hermano Roberto Salinas Lozano y de mi inolvidable cuñada Lupita González de Salinas". La actriz —quien ha tenido papeles memorables en telenovelas como Mi marido tiene más familia, series como Mujeres asesinas y películas como La misma luna— añadió que su sobrino murió con solo 50 años de edad. "Abrazo con todo mi amor a mi querido hermano, y a los hermanos de Sergio. Ayúdenme a pedir por su eterno descanso. Estoy mucho muy triste, y siempre recordaré a mi güerito lindo", añadió en su mensaje en Instagram, junto a una foto de su sobrino. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amigos y colegas de Carmen Salinas le mostraron su apoyo en redes sociales, ofreciéndoles su pésame por la muerte de su sobrino. "Que en paz descanse Sergio y su alma sea recibida por siempre en la luz crítica de Dios. Un abrazo solidario y muy afectuoso para ti Carmelita, y mis profundos pésames para toda tu familia", escribió la actriz Joana Benedek. La presentadora Maxine Woodside también le expresó su afecto en este momento difícil. "Lo siento mucho Carmelita. Un abrazo con cariño", escribió en Instagram. Nuestro pésame para Carmen Salinas y su familia.

