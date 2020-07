Carmen Salinas inicia campaña para hacer una escultura de bronce con su imagen Carmen Salinas sorprende con una iniciativa de la cual se beneficiará; asegura que no tiene prisa en cumplir su cometido. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, Carmen Salinas develó una estatua de bronce con su imagen, que le hicieron a manera de homenaje, pero no quedó convencida con el resultado final. Ahora promueve su propia campaña para reunir 30 kilos de bronce mediante la donación de llaves que ya no se utilicen y se colocará una urna en el restaurante de su hija para recolectarlas. RELACIONADO: Carmen Salinas da consejos de belleza Image zoom Mezcalent “Mi yerno Manuelito y mi hija María Eugenita van a poner una urnita donde pueden echar ahí sus llaves”, explicó Salinas al programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Para que mis cuates, mis amigos, las llavecitas que les sobren por ahí que las pongan en esa urnita para hacer ese bien. Esa escultura; está bien bonita”. La actriz asegura que en esta ocasión tendrá como modelo una figura de ella que recibió como regaló y que fue realizada en fibra de vidrio; sin embargo, goza de una mayor precisión en los detalles. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Esta sí se parece a mí. Porque la otra que me hicieron me dijo Enrique Martínez y Martínez, quien fue gobernador, ‘se parece más a Doña Lencha’ [un personaje cómico de la televisión interpretado por Lucila Mariscal]”, explicó. “Pues que grato que se parezca a mi querida hermana que es tan espléndida actriz. Pero la que tengo aquí en la casa que me regaló Gilberto Mario Garzo, como me la regaló en fibra de vidrio [la quiere recrear]”. Carmen Salinas asegura no tener prisa para recaudar el bronce necesario, pero si solicitó el apoyo para que la gente done sus piezas que luego serán fundidas para hacer dicha escultura.

