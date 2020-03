Carmen Salinas compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a Gabriel Soto y su novia Irina Baeva y asegura que fue criticada por posar junto a la pareja de actores. “Esta fotografía la tomó el gran fotógrafo Pasos cuando estábamos grabando la telenovela Mi marido tiene más familia en la Ciudad de Oaxaca y la publico. Y en uno de los programas de Nosotros los guapos estando en una iglesia la ex del muñeco me reclamó diciéndome: ‘Señora, no tome partido’. Obviamente yo cuestioné: ‘¿Porqué me dice eso?’ Y me contesta: ‘Por la foto que publicaron donde está usted con el padre de mis hijas, y su amante'”, dijo, refiriéndose a las supuestas palabras de la actriz Geraldine Bazán, exesposa de Soto.

“¡Háganme favor! Y la verdad que a mí nadie me va a decir con quien sí y quien no me puedo retratar”, añade Salinas, mostrando su indignación. “Yo me saco fotos con todos mis compañeros y amigos del público. Y a mí no me importan los problemas que tengan las personas con las que me retrato, para mí todos son bienvenidos y desde aquí les mando bendiciones y todo mi amor”.

Hasta ahora Bazán no ha reaccionado a esta publicación en redes sociales de Salinas. En un reciente encuentro con la prensa en México, Salinas aseguró que aceptaría ser la madrina de la boda de Soto y Baeva si ellos lo deciden en un futuro. “Me daría mucho gusto, claro que voy”, afirmó.