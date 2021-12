La escena sobre la muerte que rodó Carmen Salinas poco antes de sufrir un derrame cerebral La primera actriz estuvo al borde de la muerte en Mi fortuna es amarte, telenovela que grababa antes de su ingreso y en la que abordó el tema de la partida en una conmovedora escena que auguró su triste final. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las cosas que tiene la vida, sobre todo si eres actor o actriz. Carmen Salinas, quien fallecía este jueves a los 82 años tras un derrame cerebral, estuvo muy cerca de la muerte poco antes de su ingreso hospitalario. Ocurría en su último proyecto televisivo, la telenovela Mi fortuna es amarte, donde tuvo que hacer frente a su propia muerte. O mejor dicho, la de su personaje, Doña Margarita. El desenlace fue muy distinto al de la vida real. Mientras Magos, como llamaban cariñosamente a su papel, sobrevivía y lograba salir adelante, Carmen no pudo hacer lo propio y dejaba de luto el mundo de la interpretación y el arte. Carmen Salinas Carmen Salinas en la telenovela Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA En esta emotiva escena, emitida el pasado 2 de diciembre, mientras Carmelita seguía luchando por su vida en el hospital, su personaje consigue salvarse de un final trágico. Con motivo de esa buena nueva, Doña Magos tiene una preciosa charla con Lucía, personaje al que da vida Adriana Fonseca, esposa de su nieto en dicha telenovela. "Qué bueno que Diosito me prestó vida para conocer a mis bisnietos. De todo lo que me dijo el médico, no entendí ni media palabra", decían las líneas de Carmen. Adriana Fonseca Carmen Salinas Credit: IG Adriana Fonseca Una interpretación que, sin saberlo, auguraba el triste final de una de las damas de la actuación y una de las mujeres pioneras de la televisión mexicana. Su entrega y emprendimiento en producciones como la sempiterna Aventurera quedarán por siempre grabados en los corazones del público, quien la aplaudió y respetó de principio a fin. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su legado no solo es de historias únicas e interpretaciones magistrales, también es el de haber dado oportunidades a una gran camada de actores, hoy estrellas internacionales. Fue tanto el amor que despertó y dio que hoy la despiden con honores sus compañeros de profesión. Los múltiples mensajes desde el anuncio de su partida se han ido extendiendo en redes junto a los de sus seguidores. Solo nos queda desearle un feliz viaje, tan pleno y bonito como todo lo que ella hizo sentir a los espectadores. Gracias por tanto, Carmelita. Descanse En Paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La escena sobre la muerte que rodó Carmen Salinas poco antes de sufrir un derrame cerebral

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.