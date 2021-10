Carmen Salinas estalla contra cantante que tocó el seno de una fanática: "Es usted una basura" La acción de Lalo Mora fue reprobada completamente por Carmen Salinas, quien no dudó en enviarle un reclamo directo al cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, causó indignación un video donde se muestra a Lalo Mora tocar el seno de una fanática luego de tomarse una foto con ella. Las críticas para el cantante de regional mexicano no se hicieron esperar. Ahora, es Carmen Salinas quien no pudo ocultar su indignación ante esta acción y arremetió contra el agresor. "Oiga señor, Lalo Mora, es usted una basura", señaló la actriz en el programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Ahora sí voy a opinar, no opino, pero si opino ahora porque me dio mucho coraje una muchachita que le metiera la mano en el seno", agregó. "Quién es usted cochino mugroso para que haga eso con todas las damas, las manosee, las agarre les meta mano por dónde quiera. Es usted un patán". La actriz salió en defensa de todas aquellas mujeres que son violentadas de esta forma por cualquier hombre. "Y si se lo digo y se lo digo de frente, porque soy madre y soy abuelita. Tengo seis nietas y pensar en que un patán como usted llegará a meterles mano. Me da una rabia, me da una rabia que quién es usted para manosear a esas pobres criaturas que van y se toman una foto con usted. Patán mugroso", advirtió. Carmen Salinas Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carmen Salinas dejó claro que esta actitud no se puede tolerar y continuó enviándoles a Lalo Mora fuertes reclamos. "No veo que hagan eso mis compañeros los demás cantantes que hagan. Todos mis compañeros no los he visto que hagan esas cochinadas. ¿Quién hace eso? Está usted enfermo", concluyó.

