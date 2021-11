Carmen Salinas es hospitalizada de urgencias según reportó la familia de la actriz La también productora y empresaria de 82 años fue internada en el hospital en la madrugada del jueves y se encuentra en terapia intensiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el núcleo familiar de Carmen Salinas, se informaba a primera hora del jueves que la primera actriz había sido ingresada de urgencias en un hospital privado de la Colonia Roma, donde permanece en terapia intensiva. A través de un comunicado oficial en Facebook daban a conocer el delicado estado de salud de la también empresaria de 82 años. "La familia Salinas les comparte que la primera actriz la Sra. Carmen Salinas atraviesa por una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva donde médicos especialistas la atienden. Por el respeto y cariño que mi tía expresa a la prensa se les mantendrá informados sobre el estado de salud y evolución", leía el escrito. Aunque diversos medios del país apuntan a un posible derrame cerebral, todavía no hay nada confirmado sobre la razón de su repentino ingreso hospitalario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde las redes sociales, seguidores, periodistas y compañeros han pedido oraciones para la artista y mandado la mejor de las energías para su pronta recuperación. Su situación ha generado gran preocupación ya que Carmen es una de las personas más queridas del medio siempre pendiente de sus actores y seres queridos en los momentos difíciles. Ahora es ella quien recibe este aluvión de amor y cariño con el deseo de que todo pase. Hace apenas unas horas, antes del triste suceso, Carmen derrochaba alegría y buen humor en su perfil de Instagram donde compartía un video de lo más cómico. "Para que se diviertan tantito, escúchenme imitando a mi comadrita, Celia Cruz. Se las dedico con cariño", escribió. Nada hacía presagiar lo que sucedería poco después. Toda la fuerza, el amor y el cariño para ella y su familia. Se espera que en unas horas sus seres queridos informen de su evolución.

