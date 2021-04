Carmen Salinas se disfraza para recibir vacuna contra COVID-19 Tras recibir una primera dosis, Carmen Salinas asistió al centro de vacunación para recibir la segunda inyección contra COVID-19, pero lo hizo de incógnita ¿por qué? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace varias semanas, en México se está aplicando la vacuna contra COVID-19 a las personas de la tercera edad; ante ello, varios famosos como Silvia Pinal y Florinda Meza han acudido a los diferentes módulos para recibir las inyecciones correspondientes. Así, tocó el turno a Carmen Salinas para inyectarse de la segunda inmunización requerida. Con el fin de evitar que fuera reconocida, ocasionar tumultos y recibir un trato preferencial, la actriz decidió disfrazarse. "Ya tengo las dos vacunas", confirmó Salinas a los medios de comunicación. "Me puse una peluca, no me maquillé nada ni los ojos y con lentes negros, grandotes. Nadie me reconoció". De acuerdo con la protagonista del musical Aventurera, asistió como cualquier otra persona a vacunarse. Asegura que no ha tenido ningún efecto colateral tras contar ya con las dosificaciones correspondientes y a ahora se encuentra tranquila de tener una protección contra el virus. Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No iba a retratarme, no iba como actriz, iba como ser humano con miedo a que me diera covid, la esperanza de [tener] una vacuna para que nunca me vaya a dar esa cosa", advirtió. "Me vacunaron en el [brazo] izquierdo; nada más [sentí] el dolorcito [del piquete de la inyección]". La productora aprovechó la ocasión para mofarse de las declaraciones contra la pandemia que han realizado Paty Navidad y María Conchita Alonso y asegura que "están loquitas". Considera con su postura sólo buscan "hacer un película". Tras recibir la vacuna, Carmen Salinas regresó a los foros de televisión donde trabaja en su nuevo proyecto.

