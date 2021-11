Carmen Salinas dejó listo su testamento con el nombre de todos su herederos Carmen Salinas dejó listo su testamento con el nombre de las personas que heredarán cada uno de sus bienes en su ausencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Salinas Credit: Mezcalent El estado de salud de Carmen Salinas, quien se encuentra hospitalizada tras sufrir un derrame cerebral, sigue preocupando a todos. De manera muy previsora, la actriz de 82 años dejó listo su testamento con el nombre de las personas que heredarán cada uno de sus bienes en su ausencia. En declaraciones al programa Hoy (Televisa) el pasado julio, la actriz aseguró que lo único que queda es repartir la casa en la que vive actualmente, además de un estudio, el cual pertenecerá a las hijas de su primogénito, Pedro. También indicó que la casa en que vive, la cual compró tras ganar más de $16,000 en la lotería en 1966, será para su hija María Eugenia. Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: Mezcalent Salinas afirmó entonces que ya todo estaba listo para evitar problemas entre los miembros de su familia, tal como le pasó a Joan Sebastian y José José. "Yo creo que si han de haber dejado testamento, nomás que se lo pepenaron por ahí", dijo. Este 11 de noviembre la mexicana fue ingresada de urgencias en un hospital privado de la Colonia Roma, donde permanece en terapia intensiva, según informó su familia. "Actualmente mi abuelita está en estado de coma, el diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo", dijo este jueves su nieta Carmen Plascencia a los medios de comunicación. "Está con respiración asistida. Se empezó a sentir mal de un momento a otro. El diagnóstico es delicado". carmen salinas muestra su cocina Credit: YouTube/CarmenSalinas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, su sobrino Gustavo Alfredo Briones dijo que "está muy delicada, está grave y estamos esperando que nos digan los doctores qué procede", sostuvo. "Sus órganos están perfectamente, el doctor nos dijo que están perfectos y responde a todo, solo es el coma".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carmen Salinas dejó listo su testamento con el nombre de todos su herederos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.