Carmen Salinas deberá permanecer en el hospital Los reportes médicos de Carmen Salinas anuncian algunos cambios en su condición actual de salud ¿la actriz tendrá una pronta recuperación? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De acuerdo con los últimos reportes médicos, se ha detectado actividad cerebral en Carmen Salinas, debido a que se asegura no sufrió derrame cerebral sino una hemorragia; por ello, se abren las posibilidades de una recuperación. Pese a este último diagnóstico, la actriz deberá permanecer en el hospital porque aún permanece conectada a un respirador. "Se le subió la presión e hizo que saliera la hemorragia, pero vamos viendo cómo va evolucionando esto", mencionó la hija de Salinas, María Eugenia Plascencia, al programa mexicano de televisión Sale en sol (Imagen TV). "Tiene una hemorragia cerebral, que entre más pase el tiempo y esté bien ella de sus órganos, es que están trabajando las cosas bien. Siento que está muy bien cuidada". De acuerdo con la señora, "es alentador" que haya una recuperación "porque sus órganos están trabajando bien"; lo cual, le ha devuelto la fe a la familia de que la protagonista de la obra Aventurera se pueda recuperar. Además, ha tenido algunos movimientos que han levantado el ánimo entre los parientes."Cada que paso con ella le hago masajes en sus bracitos, lo chistoso es que a mi mamá nunca le gustó que le tocaran sus pies, entonces llego a sus pies para darle masaje y hace como que [dijera] 'no me hagas cosquillas' Tengo esperanzas", agregó. Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Plascencia asegura que su madre está recibiendo todos los cuidados pertinentes. Y si bien, el cansancio está presente, su familia no se despega de ella en ningún momento, particularmente su hija, quien no pretende trabajar hasta ver que la también cantante se recupere. "La están checando, monitoreando y estamos esperando cómo va evolucionando", dijo. "Los medicamentos son muy importantes, uno para el cerebro, otro vaya desinflamado y otro para sus pulmones, está muy bien tratada". De acuerdo con María Eugenia Plascencia, Carmen Salinas ha recibido muestras de cariño a nivel mundial.

