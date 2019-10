Carmen Salinas imita y se ríe de la hija menor de José José By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Carmen Salinas ha dado su opinión nuevamente sobre la disputa familiar que se alzó luego del fallecimiento de su gran amigo José José. La actriz mexicana no está de acuerdo con que Sarita, la hija menor del Príncipe de la canción se haya llevado a su padre de México a Estados Unidos cuando aún se encontraba bajo los cuidados de los médicos por el cáncer de páncreas. “Aquí [en México] los muchachos lo estaban atendiendo muy bien”, dijo a la prensa mexicana durante un evento en Ciudad de México. Image zoom Agencia México Pero ahora que se reconciliaron, ¿qué piensa Carmencita? “Sentí más que nada que levantaron la mano fueron los de aquí, José Joel y Marisol pero la otra niña lo único que hizo …. [Imita a Sarita con cara triste]”. Image zoom Mezcalent “¡Qué Dios la perdone! A la gente socarrona ni aunque le vuelva a decir uno cosas. Si las últimas palabras de Pepe fueron ‘promete me que vas a cantar y vas a triunfar’, tienes que pensarlo porque no sabes aquí en México cómo te vaya a reaccionar la gente”. Image zoom Mezcalent ¡Ouch! La primera actriz dijo que el homenaje al gran cantante se debe hacer en el Sócalo de la capital. “Imagínate en el Sócalo que le cabe mas de un millón de gente, porque le cabe mas de medio pueblo”, dijo agregando que el intérprete de “lo pasado, pasado” le pertenecía a su pueblo mexicano. Advertisement EDIT POST

