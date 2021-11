Carmen Salinas continúa sin avances; la familia buscará otra opinión médica Tras darse a conocer que Carmen Salinas fue hospitalizada de emergencia, ha mostrado el mismo cuadro clínico desde su ingreso; lo cual, ha preocupado a su núcleo familiar que espera una pronta recuperación de la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves 11 de noviembre, se dio a conocer que Carmen Salinas había sido hospitalizada de emergencia tras sufrir un derrame cerebral. La familia de la actriz mencionó que el primer parte médico informaba que todos sus órganos funcionaban perfectamente, pero estaba en estado de coma natural, no inducido, y requeriría de respiración asistida. Después, los parientes informaron que tendrían un segundo reporte a las 19:00 horas de este mismo día. Cuando dieron a conocer los nuevos resultados, se mostraron un poco decepcionados. "Tenemos el mismo informe de cómo estábamos en la mañana. El doctor ahorita me dijo que sigue igual; la saturación igual que en la mañana, no le han metido medicamentos, un medicamento para el dolor, pero no le han metido más", explicó Gustavo Briones, sobrino y asistente personal de Salinas. "El doctor me dice que no va a hacer nada [más por ahora]". Ante este panorama, el sobrino mencionó que están buscando otra opinión médica para saber qué se puede hacer. Mientras tanto, toda la familia de la también productora mantiene la fe de que se va a recuperar. "Otro neurólogo, nos dijeron que venía uno, luego no. Ahorita un amigo nos está consiguiendo un neurólogo militar que es amigo de él [para que la revise]", reveló. "Está toda la familia [reunida]; es muy querida", agregó. "Muy mal todos [los familiares]; estamos mal. Seguimos con esperanzas y pidiéndole a Dios que nos haga el milagro". carmensalinas002aniv20aventurera.jpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, muchos miembros del gremio artístico han estado al pendiente de la salud de la protagonista de la obra Aventurera y también hay quienes desean visitarla, como Lyn May que llegó hasta el hospital; sin embargo, por su diagnóstico delicado, solo dos pueden estar con ella las personas autorizadas. "Su nieta [Carmen Plascencia] y yo somos los únicos que podemos verla porque estamos como responsables", comentó. Gustavo Briones dio a conocer que esta mañana se dará un nuevo informe sobre el estado de salud de Carmen Salinas.

