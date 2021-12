La extraordinaria vida de Carmen Salinas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carmen Salinas Credit: Medios y Media/Getty Images La muerte de Carmen Salinas a los 82 años ha causado una enorme tristeza en el mundo del espectáculo. La querida actriz, productora y política mexicana caló hondo en el corazón del público, que disfrutó a lo largo de su extensa trayectoria de sus actuaciones en el teatro, el cine y la televisión. Carismática y con siempre una declaración ocurrente para la prensa, sus fan la extrañarán muchísimo. Empezar galería Sus inicios Nacida en Torreón, Coahuila, Salinas comenzó en el mundo de la actuación como imitadora. Pero fue en 1964, cuando por primera vez incursionó en la televisión en la telenovela La vecindad, que alcanzó el éxito. Seis años después debutó en el cine con La vida inútil de Pito Pérez, su primera película. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio La Corcholata Carmen Salinas Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Si un personaje hizo famosa a Salinas fue el de La Corcholata en la película Bellas de noche de 1975, parte del género conocido como cine de ficheras en el que actuó en varias películas esa misma década. Si bien a veces le molestaba que la confundieran con ese personaje, lo retomó en la puesta en escena de la obra Y nos cogió la pandemia, estrenada el pasado abril. 2 de 9 Ver Todo Premios y reconocimientos Por su larga trayectoria artística, la mexicana obtuvo varios reconocimientos en vida, como el Premio Extraordinario ACE por Distinción y Mérito otorgado por La Asociación de Cronistas de Espectáculos (ACE) de Nueva York, y el premio Palma de Oro.​ 3 de 9 Ver Todo Anuncio Larga trayectoria artística Salinas celebró sus 50 años de carrera artística con una participación en la producción de Hollywood Man on Fire de 2004 protagonizada por el actor estadounidense Denzel Washington. Para entonces había hecho más de 90 películas. En el teatro, además de actuar en multitud de obras, conoció el éxito como productora con el musical Aventurera. 4 de 9 Ver Todo Su lado político Salinas no solo se desenvolvió en el mundo artístico, sino que se interesó también por la política, al punto de ser electa miembro de la Cámar de Diputados dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el que siempre se identificó. 5 de 9 Ver Todo Duros momentos Salinas se casó, y luego se divorció, del compositor Pedro Plasencia, con quien tuvo dos hijos: Pedro y Eugenia. Cuando en 1993 supo que su hijo Pedro tenía cáncer, se retiró del mundo de la actuación. Su hijo falleció un año después a los 37 años. La actriz regresó a los escenarios, pero quienes le conocen dicen que nunca pudo superar esa pérdida. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Otras pruebas difíciles Además de la muerte de su hijo, otros episodios que marcaron la vida de la actriz fueron los cinco abortos que sufrió tratando de salir embarazada y la muerte durante el parto de un hijo que llegó el mundo de manera prematura, con solo siete meses. 7 de 9 Ver Todo Su fallecimiento Su familia comunicó su fallecimiento el 9 de diciembre tras permanecer hospitalizada un mes a causa de un derrame cerebral. Hasta ese momento no había dejado de trabajar. 8 de 9 Ver Todo Último adiós Carmen Salinas Credit: Francisco Morales / Eyepix Group/Barcroft Media via Getty Images Salinas será velada este viernes desde las 11:30 horas en la funeraria de Félix Cuevas en la colonia Del Valle Sur, en Ciudad de México, donde sus seres queridos y su público podrá darle el último adiós. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

