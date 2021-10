Carmen Salinas causa furor con sexy baile Sin inhibiciones, Carmen Salinas demostró que la edad no es impedimento para divertirse y ser sensual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 82 años, Carmen Salinas sigue sorprendiendo con su espontaneidad e interés para adaptarse a las generaciones actuales. La actriz siempre ávida de nuevas experiencias ha buscado la forma de conectarse con los jóvenes; así, ha creado videos con consejos que da a conocer en sus redes sociales. Ahora, causó furor al grabar un audiovisual para Tik Tok, en el cual, no dudó en realizar un baile sexy al lado de Adriana Fonseca y al ritmo del tema "La Bomba". "Con mi hija Adriana Fonseca haciendo Tik Tok en pleno camerino, me pone a bailar 'La Bomba'", mencionó Salinas para acompañar en corto que dio a conocer en sus cuentas de Tik Tok, Instagram y Twitter. "Una estupenda actriz, mujer y amiga a quien quiero tanto y que además ya usa mis playeras con memes". En efecto, Fonseca usa una camiseta de color rojo que tiene impresa la imagen de la protagonista del montaje Aventurera, quien porta un vestido naranja. Las reacciones por parte de los cibernautas no se hicieron esperar; así, llenaron a la también cantante con una serie de halagos. "Aaaawe que divertida eres tía Carmelita. ¡Te queremos!"; "¡Qué swing es ese! ¡Baila mucho!"; "Excelente", y "¡Que linda", fueron algunos comentarios iniciales. Carmen Salinas Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡¡¡Bellas!!! Reina madre es única; con todo respeto y cariño lo decimos"; "Eres una genia Carmelita"; "La mejor del mundo mundial. La amo chatita"; "Eres adorable"; "¡Qué lindas!"; "Me encanta el entusiasmo de esa señora", y "¡Qué hermosa señora Carmen Salinas! Esa es la actitud", fueron otros comentarios. Carmen Salinas suma más de un millón de seguidores en sus diversas redes sociales; por lo tanto, puede considerarse toda una influencer que demuestra que la edad no es impedimento para divertirse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carmen Salinas causa furor con sexy baile

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.