Carmen Jara se separa por supuesta violencia doméstica La cantante mexicana Carmen Jara se separa de su esposo tras sufrir presunta violencia doméstica. Lena Hansen Carmen Jara se divorcia después de tres años de matrimonio con el empresario mexicano Jorge Rosales. Así lo anunció hoy Despierta América (Univisión), donde se atribuyó la ruptura de la pareja a violencia doméstica. Según fuentes cercanas a la artista, la cantante mexicana se fue del hogar que compartía con su pareja en Miami huyendo del supuesto abuso y encontró refugio en casa de una amiga en Los Ángeles. En esa ciudad de California, Jara celebró su cumpleaños el viernes en compañía de amigos y rodeada de flores, música y un gran pastel. Según informó el reportero Orlando Segura en el programa matutino, Jara —quien no ha dado declaraciones respecto a su separación y la causa de la misma— estaría esta semana visitando un juzgado para realizar diligencias legales. La cantante se casó muy enamorada e hizo el anuncio de que dejaría la soltería hace tres años también en Despierta América. La boda se realizó en Chino Beach, CA, y la artista lució un vestido blanco de cola larga y velo mientras que el novio vistió un traje blanco de mariachi. La pareja llegó a la iglesia en una carroza tirada por caballos, pero al parecer el cuento de hadas ha llegado a su fin. Otras famosas que han denunciado a sus ex parejas por violencia doméstica son la actriz y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera, la presentadora puertorriqueña Carmen Dominicci, la actriz estadounidense Amber Heard, la actriz venezolana Gaby Spanic, la cantante Rihanna y la presentadora cubanoamericana Myrka Dellanos. La cantante mexicana Diana Reyes también dijo haber sido víctima del maltrato de una ex pareja y recién lanzó el tema "Ni un golpe más" para motivar a las mujeres a romper el ciclo de violencia.

