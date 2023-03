¿En qué anda Carmen Dominicci y cómo luce ahora? La periodista puertorriqueña se encarga de cumplir los sueños de la gente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Dominicci fue una de las caras estrella de Univision compartiendo las noticias y la última hora desde el programa de la cadena, Primer Impacto. Más tarde regresó a Telemundo, canal del que ya había formado parte y siguió haciendo las delicias de su público hasta su salida en 2015. Desde entonces han sido contadas las ocasiones que se la ha visto en la pantalla chica. ¿En qué anda la comunicadora puertorriqueña y cómo luce? Todas esas respuestas están en sus redes sociales, concretamente en Facebook, donde acumula, nada menos que casi dos millones de seguidores. Además de sus años como conductora y reportera televisiva, hay algo más que hace que la gente la siga y esté pendiente de sus redes: sus espectaculares viajes por el mundo que son casi de película. Carmen Dominicci Carmen Dominicci | Credit: Facebook/Carmen Dominicci La creadora del espacio Carmen Dominicci: Trotamundos vive entregada a este proyecto con el que sigue comunicando, pero de otra forma, una información mucho más agradable que cuando estaba en los noticieros. Ahora, la también empresaria y creadora de su propio espacio, se dedica a cumplir los sueños de muchas personas que desean conocer lugares y rincones más allá de sus fronteras. En estos días, Carmen mostraba en directo a su grupo de 'trotamundos' en Perú visitando el Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo. "Estamos aquí cumpliendo el sueño dorado de muchos de mis Trotamundos", explicó emocionada al ver a la gente feliz en este lugar sagrado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora Carmen informa sobre la historia, los eventos y los secretos detrás de lugares tan importantes del mundo. Entre los muchos destinos que incluye su programa con el que les acompaña y hace de su viaje una experiencia única, están Vietnam, Laos, Marruecos, España, Italia, Grecia, Jordania, Israel, Islandia, India, Hugría, Francia, Estados Unidos, China, el Caribe y Alemania, entre otros. La periodista se convierte en narradora de lo que sucedió en estos lugares y lo que sus monumentos representan. Su voz sigue siendo su canal para llegar a la gente y contarles las maravillas que le rodean. Carmen mantiene su entusiasmo por comunicar, al igual que su espectacular belleza. Su cabello presume los espectaculares rizos naturales a los que ha pintado de colores. Porque, además de ser una aventurera en la vida, también lo es en su apariencia. Su melena ha pasado por varias tonalidades, siempre dando protagonismo a su cabellera ensortijada. La presentadora sigue reportando desde sus redes todo lo que acontece en los países que visita acompañada de soñadores. "Escápate conmigo", invita desde sus perfiles. Historias de pura ilusión, superación y alegría. Además de en sus redes, toda la información de sus viajes y aventuras por el mundo las recoge en su página web, www.carmendominicci.com.

