Carmen Campuzano recibe doctorado honoris causa y lamenta que no la celebren: "Solo me quieren ver ebria, sola y devastada" "¿A qué hora se hace viral mi doctorado?" preguntó la modelo al presumir el alto honor que le han concedido en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Campuzano Credit: Ig/Carmen Campuzano La modelo Carmen Campuzano pasó un buen tiempo acaparando titulares por sus problemas personales relacionados a las drogas, sus aprietos de dinero y la separación de su familia que todo esto le causó. Esos años de dolor y angustia parecen haber quedado atrás para la también deejay y cantante mexicana quien este domingo compartió la gran noticia de que le habían concedido en México un doctorado honoris causa en honora su trayectoria. Inicialmente la doña publicó fotos del diploma obtenido y posteriormente añadió más imágenes de quienes la acompañaron en dicha ocasión, más un video de la ceremonia. Presumiendo toga, capa y birrete la doña exclamó "Les comparto con todo mi amor y agradecimiento este maravilloso honoris causa, gracias, gracias gracias". Con la franqueza que le caracteriza la maniquí se apresuró a lamentar que la gente no había celebrado las buenas nuevas y que sólo se deleitan en verla por los suelos y asolada por las calamidades. "¿A qué se hace viral mi doctorado?" inquirió en una historia de Instagram que posteriormente desapareció. "Solo me quieren ver ebria, sola y devastada". El post de Carmen Campuzano fue capturado por el programa de Univision El Gordo y la Flaca en sus redes: IG el gordo y la flaca Credit: IG El gordo y la flaca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Campuzano se convirtió en objeto de controversia tras sufrir una fuerte adicción al alcohol y a la cocaína, problemas de los cuales ella misma ha hablado. Una de sus más grandes controversias tiene que ver son el aspecto de su nariz, que se ha atribuído a dichas adicciones, Sin embargo, hace algunos años la modelo fue diagnosticada con leptospirosis, una enfermedad bacterial que se contrae por contacto con ciertos animales o por consumir agua contaminada, entre otros posibles factores. Se presupone que Campuzano contrajo la enfermedad cuando vivió años atrás en Acapulco al lado de su expareja, el actor dominicano Andrés García.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carmen Campuzano recibe doctorado honoris causa y lamenta que no la celebren: "Solo me quieren ver ebria, sola y devastada"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.