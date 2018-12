Carmen Batiz, ex concursante de NBL, habla de su batalla por su hijo y sus retos como madre soltera

Carmen Batiz no ganó la corona de Nuestra Belleza Latina este año, pero dejó huella en su paso por el reality show. La ex Miss Puerto Rico buscó una segunda oportunidad en el concurso de belleza de Univision. Muchos quedaron conmovidos cuando contó su historia personal. Batiz perdió contacto con su hijo Ian, de 12 años, después de una amarga separación de su padre. “A nivel de parejas las cosas no han funcionado como yo he esperado”, confesó la puertorriqueña de 43 años a Crónicas (Univision).

Batiz abandonó a su esposo, dejando atrás riquezas, para empezar una nueva vida con su hija Paula (de su primer matrimonio) y el pequeño Ian. Para salir adelante económicamente, pidió trabajo limpiando unas oficinas en Puerto Rico, después de ganar la corona como soberana de la belleza en la isla en 1983 y triunfar como modelo.

La tranquilidad le duró poco a Batiz cuando su ex esposo le quitó lo que más quería. Su hijo Ian fue a pasar unas vacaciones con su padre pero nunca regresó a casa con su madre. “El papá de Ian sacó a Ian de Puerto Rico sin mi permiso y lo escondió como por nueve meses hasta que finalmente una vez me contestó el papá y me dijo: ‘No, nosotros no estamos en Puerto Rico y el nene está bien’ y yo gritando desesperada que dónde estaba”, recordó.

Un investigador privado le informó que su hijo estaba viviendo en Florida y Batiz llevó a su ex pareja a juicio. “Entré en una batalla legal con él, una batalla sucia, injusta”, reveló. Un día logró comunicar con su hijo a la distancia y se sintió muy dolida cuando el propio Ian le pidió que lo dejara de buscar. “Él se creyó la película que le contaba la abuela paterna, lo que le decía el papá al punto de que yo soy la mala de la película”, lamentó Batiz.

Lo que pretende la ex reina de belleza mostrar con su paso por el reality show es que nunca es tarde para un nuevo triunfo. “No importa que tengas 40, 50 o 60 años, la vida te sigue dando oportunidades”, asegura. “Si no te sientes bien en una relación sal de ella. Si no puedes trabajar en lo que te gusta, reinvéntate”, aconsejó la boricua.