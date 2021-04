"Tuve que preguntarle a un par de personas qué pensarían de este video antes de publicarlo. ¿Qué mal no? Un hombre no tendría que preocuparse por 'lo que pensarán', pero como mujer tengo que preguntar si está bien o no o que digan '¿para qué?' 'no necesitas', ¿necesitar qué? o 'en traje de baño sería diferente' cuando creo que mi traje de baño revela más pero, ¿es que en ropa interior me pueden percibir fácil?", reflexionó Aub junto al video.

"Aunque no me conozcan, las personas van a preferir etiquetarme con lo que les dé más paz a ellos y como dice esta frase 'I want women to be liberated and still be able to have a nice ass and shake it' (Shirley MacLaine)", agregó la intérprete de 31 años junto a la grabación.